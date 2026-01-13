我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市今（13）日再度跳空開高，盤中最高一度來到30973.85點，再創新高；不過匯市卻呈現兩樣情，新台幣開盤升值2分，以31.61元開出，但隨後再度走貶，上午10點報價來到31.68元，貶值5分。美元指數今日早上走強，向99整數關卡靠攏，匯銀人士分析，由於美國公布12月就業數據，非農業就業崗位增加五萬個不及預期，但失業率降至4.4%，且密西根大學調查1月美國消費者信心指數初值升至54.0，為聯準會提供更多喘息空間，市場押注聯準會將等到6月再恢復降息。數據支撐美元指數向上。新台幣匯價今日開盤後一個小時，再現近九個月來新低匯價，10點報價來到31.68元，較前一日收盤貶值5分，累計今年以來8個交易日，新台幣匯價就貶值了2.58角。昨日新台幣兌美元收盤價貶破31.6元，收在31.63元，貶3.5分，匯價連4黑，且改寫去年5月以來、逾8個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額為20.79億美元。外匯交易員並指出，市場多認為聯準會1月利率按兵不動，降息題材淡化，加上關稅裁決未定，國際局勢沒有明顯進展，新台幣匯市仍由資金面主導；上週出口商踴躍拋匯，讓貶勢稍踩煞車，但眼見新台幣跌跌不休，出口商轉為惜售，照此態勢看來，新台幣將緩步貶向31.8元，甚至不排除測試32元大關。