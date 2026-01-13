我是廣告 請繼續往下閱讀

2026新北市長選舉，雖然國民黨內最看好台北市副市長李四川接棒市長侯友宜，但新北市副市長劉和然也有意爭取提名。對此，國民黨主席鄭麗文今（13）日透露，目前協調過程非常順利，最後可望在農曆年前完成協調、提名，後續當然會和民眾黨協商。鄭麗文今天上午前往桃園大溪兩蔣文化園區謁陵，被問及國民黨新北市長選情，是否會在農曆年前選出人選？李四川、劉和然兩位人選確定會進行初選？鄭麗文表示，中央黨部跟地方黨部對於新北市進行協調與溝通，目前為止非常順利，可望協調產出人選，希望在農曆年前完成提名。鄭麗文續指，至於其他藍白都有提名的縣市，後續當然會和民眾黨協商，或以類似初選的機制提出藍白合作、共推的人選。鄭麗文說，國民黨對2026如履薄冰、戰戰兢兢，因為目前藍營既有縣市、版圖執政很成功，大家都不敢忘記民眾對黨的期待與支持，而執政縣市也交出亮眼成績單，所以未來希望持盈保泰，對於民進黨長期執政的南部地區，國民黨也希望有所突破。