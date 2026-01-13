我是廣告 請繼續往下閱讀

《紐約時報》於台灣時間今（13）日凌晨報導，台灣商品輸美關稅有望降至15%，與美國去年和日本、韓國達成的基本一致。對此，政論粉專《美國台灣觀測站》指出，關稅消息一出，對照日前商務部長Lutnik的專訪透露的消息，看來可信度是滿高的。​《美國台灣觀測站》今發文表示，Lutnik才剛講了一大堆美國政府跟台積電打交道的故事，還拿DEI原則來講說台積電違約，然後展現出寬容大度說違約沒關係，讓台積電用新的投資來彌補。這其實滿好笑的，因為川普政府是最不喜歡DEI的，到處砍掉DEI政策，怎麼會忽然在意起DEI了呢？顯然就只是一場秀、一個藉口。不過政治很多時候就是要說故事。​該粉專提到，其實在談成協議之前，台灣商品被課稅的比例就已經是在東亞國家之間最低的。我們先前其實發過不少文章以及podcast都有談到，台灣是目前唯一沒有和美國達成協議、但卻享有低稅率的國家，同時台灣也沒有像英國、日本、韓國等美國盟友一樣，必須承諾拿出高額的投資。那台積電的上千億投資是怎麼回事？欸，那是台積電「本來就要投資」的錢啊！該粉專認為，目前為止我方的談判團隊已經實體與美國開了很多輪的會議，基本上算是成功的。理由很簡單，因為在製造業的振興方面，尤其是半導體產業，現在是美國需要台灣。對台積電來說，名義上是承諾要去建造「新」的廠房，實際上是台積電原本就要去投資擴產的，等同於產能的大幅擴充，而且還保證拿下市場。另外，該粉專也指出，這段時間以來，台美關稅一直沒談成，就是因為台美之間進出口大宗是半導體，而這牽涉到的是「232調查」的內容，所以看起來台灣與美國之間是把232調查與關稅一起談了。