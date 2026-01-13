我是廣告 請繼續往下閱讀

▲食藥署檢驗7款嬰幼兒海苔，其中有6款超標。（圖／食藥署提供）

原物料來自韓國的台灣產品「芽米寶貝100％純橄欖油海苔」、「韓爸田園日記嚴選初收孩苔」等遭檢出重金屬超標，鉛、鎘含量超出標準值。食藥署今（13）日公布最新檢驗結果，有6件不符合規定，其中「韓爸田園日記嚴選初收孩苔」鎘遭檢出超標50倍。食藥署協同地方衛生局進行針對7款嬰幼兒海苔產品抽驗，除了Naeiae韓國幼兒紫菜經查已販售完畢無庫存；另6件檢驗結果重金屬鉛、鎘皆不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」中「嬰幼兒副食品類規定」，針對不符規定產品已要求業者立即啟動下架回收，截至今年1月12日，共計下架回收產品2萬5047件。食藥署抽驗7款產品包括BEBE貝兒純淨海苔、LUSOL無鹽無調味烘烤海苔、Naeiae韓國幼兒紫菜、MB BABY萌寶寶海苔、ibobomi無調味海苔片等5款韓國進口海苔，還有芽米寶貝100％純橄欖油海苔、韓爸田園日記嚴選初收孩苔等台灣品牌。食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，嬰幼兒食品重金屬含量標準為鉛0.05mg/kg、鎘0.04mg/kg；此次產品檢出範圍，鉛從0.14mg/kg至0.206mg/kg；鎘的部分則檢出 0.912mg/kg至2.013mg/kg。劉芳銘說，「韓爸田園日記嚴選初收孩苔」被檢出鎘含量2.013mg/kg，超標50倍；另外「MB BABY萌寶寶海苔」則驗出鉛含量0.206mg/kg，超標4倍。劉芳銘提到，食藥署將蒐集各國相關規定研議規劃針對3歲以下嬰幼兒食用食品標示「嬰幼兒食品」字樣；並與相關部會研議增列嬰幼兒貨品專屬之稅則號列。食藥署邊境監視1個月，至2月6日、並採100%逐批查驗。為確保嬰幼兒食品衛生安全，食藥署將持續辦理嬰幼兒食品相關專案，並針對輸入之嬰幼兒海苔產品已採監視查驗1個月，逐批檢驗重金屬，依查驗情形滾動式調整查驗方式。食藥署提醒家長，若已購買到清單所列之疑慮產品，因現行嚴格的嬰幼兒副食品衛生標準，建議不要提供3歲以下孩童使用，並可向原購買廠商辦理退換貨。