國際金價狂飆勢不可擋，連帶讓新北市黃金博物館的鎮館之寶「大金磚」身價再創新高！根據最新金價換算，這塊重達220公斤的金磚市值12日已正式衝破10.38億元。對比20年前剛亮相時不到1億元，如今身價翻漲超過10倍，隨著金價創新高，這塊全台最「貴重」的景點再度引爆話題。
📍重點摘要
⦁ 身價狂飆：黃金博物館大金磚市值衝破10.38億元，每公克飆至4712元。
⦁ 速度驚人：距離上次突破10億大關僅過19天，漲勢絲毫未歇。
⦁ 十倍奉還：2004年展示時市值僅9700萬，如今翻漲逾10倍。
19天身價暴增 鎮館之寶再度衝破10億大關
根據黃金博物館12日公布的即時資訊，館內這塊重達220.3公斤的大金磚，隨著金價來到每公克4712元，總市值一舉突破10億3800萬元，寫下歷史新高紀錄。
事實上，大金磚市值首度站上10億元大關是在去年的聖誕節，當時市值約10.12億元。沒想到僅僅過了19天，金價漲勢不僅沒有回頭，反而加速上攻，讓這塊大金磚的身價在短時間內又增值了2000多萬元，增值速度令人咋舌。
從9千萬到10億 見證黃金十年多頭
這塊大金磚不僅價值驚人，更見證了全球金市的歷史變遷。它是由中央銀行借給新北市政府，並由中央造幣廠於2004年熔鑄而成。回顧當年，這塊金磚的市價「僅」約9700多萬元，尚未破億。隨著近年來國際金價長期走多，其身價已翻漲超過10倍。雖然其「世界最大金磚」的紀錄後來被日本超越，但它在台灣民眾心中的地位依舊無可取代。
專家看後市：政局動盪支撐金價續揚
這波金價為何漲得如此兇猛？除了實體黃金受歡迎，宏觀經濟因素更是推手。國際現貨金價週一已突破每盎司4600美元，分析師指出，主要原因包括美國聯準會（Fed）獨立性受到政治干預的疑慮，以及伊朗抗議活動引發的地緣政治緊張。
根據《彭博》報導，市場擔憂美國政局變動可能影響利率決策，加上美元走弱、通膨預期心理，以及中東局勢的不確定性，這「三大理由」成為支撐金價續揚的燃料。多家銀行分析師預測，在2026年避險需求未減的情況下，貴金屬市場仍有高點可期。
資料來源：新北市黃金博物館、彭博
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
