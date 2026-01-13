我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小S說當時已經捨不得再開貝童彤玩笑。（圖／翻攝自YouTube 我愛貓大）

脫口秀演員林妍霏近來因調侃韓籍啦啦隊李多慧的口音遭到炎上，許多人拿小S出來做對比，小S主持《康熙來了》12年，以毒舌、愛吃男星豆腐出名，但她卻從來沒被罵過，有人分析，小S都是當面開玩笑，且都會先向當事者致意，有次貝童彤上了卸妝單元，因為皮膚狀況太糟，小S直接以主持人有特權為由，讓貝童彤不要把面具拿下來，成為該單元唯一有女藝人卸妝但沒有把面具拿下來的案例。小S主持《康熙來了》常常虧來賓，有陣子卸妝單元很受歡迎，貝童彤也曾登上該單元，但因為卸妝後她的膚況太差，全臉大過敏，小S難得收斂，「我覺得先不要拍她，太重了，這是我們第一次請來賓不要把面具拿下來」。後來貝童彤又再上一次卸妝單元，她說還是要給觀眾一個交代，小S也提到，當時不讓貝童彤拿掉面具，是因為她的皮膚有太多狀況，以節目效果來說，原本應該要攻擊差異，但也捨不得再攻擊她了。小S有次受訪時也提到，只要開來賓玩笑，一定會私下先打過招呼，而且主持的時候一定要打開耳朵聽來賓說話，才能從話語中找到有趣的哏，如果只是自顧自地幽默，反而沒效果，她也自嘲，如果私下講話方式，是節目中的小S，大家真的不會喜歡，「千萬不要學我！」