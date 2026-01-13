我是廣告 請繼續往下閱讀

大同（2371）去年全年合併營收為新台幣503.74億元，創近6年歷史新高紀錄。在重電業務加速成長，傳出拿下Meta位於美國路易斯安那州的超級資料中心變電器（PCS）大單，股價今（13）日直奔漲停價35.65元。受惠於電子代工與電力事業「雙引擎」熱轉，大同2025年12月營收達新台幣48.03億元，年增12.14%；累計全年營收更一舉突破500億大關，來到503.74億元，不僅較前一年度成長6.1%，更創下近6年來的歷史新高紀錄。大同公司表示，去年營收能寫下新高，主要歸功於集團各子公司的強勁表現。在電子代工事業群方面，受惠於迷你電腦新產品出貨暢旺，加上與國際品牌商及同業的合作效益持續發酵，為營收帶來顯著貢獻。與此同時，作為核心業務的「電力新能源系統」也表現不俗。在大型專案與客戶交貨需求帶動下，電力事業群12月整體營收年成長近1成。其中，重電事業更是表現搶眼，單月營收年增逾3成，顯示電力變壓器需求極度旺盛，目前產能已呈現滿載狀態。此外，大同持續拓展海外市場，日前獲得總建置容量800MW太陽能發電案場用關鍵電力設備345kV級電力變壓器，以及總建置容量500MW儲能案場用美式箱型變壓器訂單，預計今明年陸續交貨。市場也傳出大同此次應是切入Meta供應鏈，產品將供應Meta於路易斯安那州興建規模達300億美元的超級資料中心。雖然大同對個案客戶不表示意見，但是股價先行，以漲停姿態反應對利多發酵的預期。