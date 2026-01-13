我是廣告 請繼續往下閱讀

屏東警界去年（2025）驚傳性騷、霸凌事件！屏東縣警察局一名偵查隊長與一名女警，因討論業務發生爭執，怎料，隊長竟脫口嗆聲「喝農藥死一死」、「喝不死就去辦農藥行」，之後兩人更多次爆發衝突，導致女警哮喘發作送醫，後續女警被調離偵查隊改至派出所服務，沒想到隊長疑似仍藉業務交接，多次到派出所找她麻煩，甚至疑似出現性騷擾行為，女警不堪其擾決定檢舉提告。經警察局啟動調查後，性騷成立記2支申誡，但霸凌案不成立。回顧事件，2025年4月屏東縣警察局一名偵查隊長疑與女警因討論公務發生口角，竟對女警嗆聲「去喝農藥死一死！」甚至冷嘲「喝不死的話，就去辦農藥行」，沒想到，女警真的買來農藥，反問隊長「要怎麼喝？」隊長不但沒有制止，還加碼挖苦「你那樣喝死不了」。後來，女警因工作問題多次與隊長爆發衝突，曾氣到哮喘發作被送進急診，雖然後被調離偵查隊、改到派出所服務，但隊長仍因業務交接問題，仍找女警麻煩，有疑似性騷擾行為，讓女警忍無可忍，決定檢舉提告。事件爆發後，警局隨即針對性騷擾、違反性平及職場霸凌等3項核心爭議展開內部調查，根據目前進度顯示，僅有性騷擾案被認定屬實，涉案隊長已遭記申誡兩次處分，至於霸凌案則因無進一步實質有利的證據，被認定不成立，針對具體的調查過程與裁定細節，仍有待警局後續進行更完整的對外說明。