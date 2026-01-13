我是廣告 請繼續往下閱讀

📌Novelbright高雄演唱會資訊：

Novelbright介紹！主場參加歌王節目再爆紅

▲Novelbright高雄演唱會座位圖。（圖／B’in Live Entertainment）

日本超人氣搖滾樂Novelbright，今（13）日正式宣布將於2026年3月7日再度登台，帶著規模全面升級的全新亞洲巡演「Winding Road」挑戰高雄流行音樂中心（海音館），票價分為3900元、3600元、2800元、2000元、身障席1800元、身障席1400元，1月16日星期五中午12點在KKTIX開賣。演出時間2026年3月7日（六）19：00演出地點：高雄流行音樂中心・海音館活動票價：3900、3600、2800、2000、身障席1800、身障席1400VIP升級套票：2500（凡持本場門票者皆可加購）售票時間2026年1月16日（五）12：00售票平台：KKTIXNovelbright 由竹中雄大（主唱）、山田海斗（吉他手）、沖聰次郎（吉他手）、圭吾（貝斯手）、ねぎnegi（鼓手）組成，從SNS熱潮唱進音樂排行榜再制霸排行榜，不敗代表單曲包含〈Walking with you〉、〈ツキミソウ（Evening Primrose）〉、〈愛とか恋とか（Aitoka Koitoka）〉首首都在串流平台突破一億次播放。不僅如此，主唱竹中雄大更因為參加日韓合作的節目〈現役歌王〉爆紅，在日韓兩地掀起現象級討論熱潮。這股跨國關注度也反映在演唱會票房上：2025年10月，Novelbright在南韓首度舉辦arena規模的單獨演唱會，5000張門票全數售罄；同年他們也首度登陸香港全新場館TIDES開唱，所到之處皆引發樂迷強烈迴響。Novelbright曾在2024首度來台開唱，當時票券3分鐘內賣完，這次即將二度訪台，場地也大大升級，從只能容納2000人的Zepp New Taipei到唱進5000人的高流，人氣攀升無法擋。詳細活動資訊可至主辦單位B’in Live Entertainment臉書查詢。