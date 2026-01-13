我是廣告 請繼續往下閱讀

▲LG重啟Wallpaper TV壁紙電視系列，推出僅約9mm的極致纖薄機LG OLED evo W6。（圖／翻攝官網）

Google Gemini TV 新功能

LG 9mm機身

Samsung 電競級規格

日前結束的美國2026年CES消費電子展上，電視帶來更多新功能CES 2026電視亮點之一，就是把Gemini AI直接導入Google TV變成會聊天的電視。Gemini TV有什麼新功能？使用者可以直接對電視講螢幕太暗、聽不清楚對白，Gemini 就會在不中斷播放的情況下自動調整畫面與音效設定。Gemini還能搜尋Google相簿、製作幻燈片，甚至用內建的生成式工具在電視上完成簡易影像創作，並新增深度探索模式，可針對某個主題給出圖文並茂、可追問的摘要，讓電視變成互動資訊螢幕。根據官網指出，會先由部分TCL等品牌的新款Google TV率先使用。今年CES展期LG推出經典Wallpaper TV系列，其中OLED evo W6，機身厚度僅 9mm，搭配全新掛牆支架與One Connect 外接盒，牆上幾乎只剩電源線，核心搭載 α11 AI Processor Gen3 與 Dual AI Engine，強調自然降噪與細節保留，避免畫質過度銳化帶來的塑膠感。LG OLED evo W6在性能表現上搭載了最新α11 AI Processor Gen3處理器，驅動Dual AI Engine以同步降噪並保留畫面質感。結合Hyper Radiant Color技術與Brightness Booster Ultra，亮度可達一般OLED的3.9倍。採用全新塗層有效壓低反光，且針對玩家需求，支援最高4K 165Hz更新率、0.1ms反應時間。三星S95H QD-OLED 旗艦電視於採用最新QD-OLED面板，峰值亮度較去年飆升 35%，HDR 高光更逼真，DCI-P3 色域精準。新增Glare Free 3.0 霧面塗層減反射一半，適合明亮客廳；零縫隙壁掛讓畫面貼牆平整，視覺如藝術品。 Vision AI Companion 整合生成式 AI，如 AI Football Mode Pro 優化球賽畫面、Live Translate 即時翻譯對白，且配置遊戲規格，最高165Hz刷新率，支援 VRR、ALLM、AMD FreeSync Premium Pro 與 NVIDIA G-Sync。