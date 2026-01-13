手搖飲料黑馬進軍台中！台灣精品茶品牌季緣（CHI YUAN）去年以水蜜桃青烏龍在Threads爆紅。官方表示，2026年正式進駐台中西屯，全台首間旗艦店第二杯88折開幕優惠，推出耗時36小時烘焙的台中限定「比賽級・凍頂烏龍茶」；2026新品開喝「蓮霧水果茶」。TWG Tea表示，迎接農曆新年推出「赤馬迎禧茶」新春限量之作
，消費滿額贈送限定「紅包袋組」。
手搖飲料季緣紅什麼？水蜜桃青烏龍Threads爆紅成黑馬
百家爭鳴的台灣手搖飲料，去年竄出超人氣黑馬季緣，以一款「水蜜桃青烏龍」在Threads上爆紅，嚴選拉拉山或梨山水蜜桃果肉，搭配杉林溪青烏龍，被讚茶香口感很有層次，喝起來充滿順口果香，同時滿足咀嚼控，被不少網友封為「喝過最神的手搖」。
雖然「水蜜桃青烏龍」光是中杯就要價75元不便宜，但圈粉無數的季緣，一時蔚為手搖飲料潮流品牌，每次經過台北市松江店、小巨蛋店、忠孝店都大排長龍，堪稱2025人氣王。
季緣台中旗艦店開幕88折！限定「比賽級・凍頂烏龍茶」
成立於2018年的季緣，邁入品牌第8年里程碑，始終堅持以精品等級的台灣在地茶葉為核心。官方表示，有別於一般連鎖手搖飲追求速度，季緣強調從茶樹培種、採摘到烘焙均嚴格把關，將精緻餐飲（Fine Dining）的講究帶入日常，致力於傳遞最真實的山林風味。
空間設計上汲取宋代美學「由繁入簡」的哲思，在喧囂的城市氛圍裡，融合「留白」與「平衡」設計，落實「一季一茶，一緣一會」品牌精神；品牌Logo以葉脈為意象，融合台式傳統窗花語彙，隱喻帶領消費者探望窗外四季流轉的風景，以茶相遇。
季緣全台第7家門市進軍台中開幕首間旗艦店，素雅內斂的胡桃木色呼應與宋瓷般的溫潤質感、搭配沉穩木質交織清透光線，襯托悠長的茶香。店內特別規劃「純茶聞香體驗區」，邀請消費者在品飲前嗅聞4款精選原葉；以美術館般的策展形式打造「季緣發展故事牆」。
官方為台中旗艦店釀出「比賽級・凍頂烏龍茶」獨家限定飲品，深入海拔2000公尺的茶區，選用蘊含高山特有冷冽山氣的烏龍品種，從採收、製程、精製過程皆依循比賽茶標準嚴格製作，製茶師採取「七溫層、36小時」的精緻烘焙，將火味轉化為深邃茶韻。
季緣台中旗艦店限定「比賽級・凍頂烏龍茶」中杯70元、大杯85元，茶湯入口醇厚甘潤，官方推薦「去冰無糖」最適合體驗獨特茶韻。
歡慶開幕，季緣台中旗艦店即日起至1月15日，可享「第二杯88折」手搖飲料優惠。
季緣 台中旗艦店 門市資訊
地址：台中市西屯區福星路327號
時間：11:00 - 21:00（實際營業時間將視現場營運狀況彈性調整，請依門市公告為準）
季緣「蓮霧水果茶」2026季節新品開喝！
季緣全台門市推出2026年春季新品「蓮霧系列水果茶」，嚴選台灣紅寶石蓮霧，保留飽滿多汁的果肉與淡雅甜香，搭配清爽原味茶、不添加過多修飾，色澤粉嫩透亮，散發清甜果香與茶香。即日起全台開喝「蓮霧青韻茶王」、「蓮霧柚香奶蓋」，中杯75元、大杯90元。
TWG Tea：「赤馬迎禧茶」限量迎新年！消費滿額贈紅包袋組
茗茶品牌TWG Tea表示，2026盛品系列（Grand Mode Tea Collection），農曆新年以十二生肖為靈感，推出「赤馬迎禧茶」新春限量之作，選以南非國寶茶為基底，在自然奔放的飽滿香氣中、散發玫瑰花與木槿花瓣的馥郁芬芳，紅寶石般光澤的茶湯迸發熟紅莓與甜檸檬香蜂草的圓潤氣息。
TWG Tea表示，「赤馬迎禧茶」為全天皆宜的無茶鹼特調，展現平衡風味；飾以金色駿馬的寶紅色茶罐，象徵赤馬之年蛻變與新生的寓意。
TWG Tea「赤馬迎禧茶」單罐110g新台幣1450元，即日起於全台沙龍與精品門市、TWG Tea-momo品牌旗艦館及LINE Gift平台開賣；2月1日至2月28日，凡於TWG Tea全台沙龍與精品門市購買「赤馬迎禧茶」、或單筆消費滿新台幣2800元，可獲贈限量八入紅包袋組乙套（數量有限，贈完為止）。
資料來源：季緣、Threads、TWG Tea
