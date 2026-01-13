我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文上任後，由國民黨立委吳宗憲擔任文傳會主委，國民黨立委牛煦庭與新北市議員江怡臻擔任發言人，但3人都是兼任，黨內憂心與過去前主席朱立倫時代相較，帶動議題攻防能力不足。資深媒體人尹乃菁今（13）日證實，她將加入國民黨團隊，擔任文傳會副主委。今年58歲的尹乃菁，曾待過多家廣播、電視媒體，去年也曾客串演出台劇《零日攻擊》。她與鄭麗文認識多年，2003年兩人還曾一起主持政論節目《火線雙嬌》。尹乃菁今接受《千秋萬世》專訪說，自己是國民黨40多年的失聯黨員，這次因鄭麗文邀請，答應接任黨職、並回復黨籍，而她的首要任務也是要幫國民黨打贏今年的選戰。而吳宗憲未來可能投入宜蘭選舉，可能請辭文傳會主委，由尹乃菁扶正，對此她說，頭銜不重要，能夠打贏選戰比較重要。被問到未來將如何強化國民黨的空戰策略？尹乃菁表示，對空戰部分需要有與以往不同的思路與作法。她肯定先前團隊在相關工作上的表現，特別提到萊爾校長的傑出貢獻，認為國民黨應持續依靠具創意的年輕人與團隊力量。雖然朱立倫已卸任黨主席，但尹乃菁強調，這些人才仍是黨內重要戰力。在宣傳策略方面，她指出，新時代的宣傳應該更開放，超越傳統思維框架，並鼓勵黨內成員提出更多創新想法。