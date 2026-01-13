我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電將於本週四舉行2026新年首次法說會，台積電近期股價也不斷狂飆，上週一正式突破1700元關卡，今（13）日再創新高，攻上1720元，多家外資也看好台積電，紛紛再上調目標價，高盛從台積電目標價原先1700元一舉大幅上調至2330元；Aletheia資本更是驚人喊出目標價將上看2400元，可見其台積電營運前景之旺。多家外資皆大舉調升台積電目標價，其中，Aletheia目標價由2100元上調至 2400元。Aletheia預估，台積電今年、2027年營收成長33%、22%；今年、2027年毛利為62%、62.1%。而今年第一季營收估1.07兆元，毛利為60.4%、 EPS為19.48元，Aletheia表示，無論是CSP發展自有ASIC、AMD市佔提升，或輝達持續快速成長，最終都高度依賴台積電的晶圓代工服務。高盛則將目標價由1720元大幅上調至2330元。高盛預估，為應對龐大的AI需求，台積電今年資本支出將上修至460億美元，2027年資本支出上調至540億美元，未來三年總資本支出將從今年起超過1500億美元。然而儘管資本支出與產能持續擴張，高盛認為，台積電毛利率結構性改善趨勢不變，在生產效率提升與海外廠稀釋效應有限的支撐下，將今年與2027年毛利率預估上修至60.4%、60.6%。摩根大通（小摩）則對台積電給予「加碼」評等，目標價由1700元上調至 2100元，尤其小摩看好台積電2奈米晶圓產能，預期今年、2027年2奈米營收將達80億美元、360億美元，增速遠超過2023年及2024年3奈米量產。摩根士丹利（大摩）也同樣給予台積電「加碼」評等，目標價1888元。大摩認為，公司可能以相對保守的假設指引今年全年營收年增25%，並在後續季度逐步上修、最終達到約30%的成長，同時將AI半導體晶圓代工營收CAGR上調至60%。大摩指出，在3奈米與2奈米需求強勁帶動下，預估台積電今年資本支出約480至500億美元。大摩並表示，若台積電公司指引今年營收成長落在高於20%區間、資本支出達500至550億美元，並將AI晶圓代工營收CAGR上調至75%，股價可望上漲4%至5%；若指引為中位數20%成長、資本支出480至500億美元、今年第一季營收持平、毛利率約60%，股價可望上漲2%至3%；另一方面，針對本週四台積電即將舉行的法說會，台經院產經資料庫總監劉佩真指出，本週法說會市場關注的重點，首先是AI需求的可持續性與3奈米、2奈米家族的獲利稀釋程度，市場也會關注台積電對於今年全年營收成長的最新財測預測，以及在美國設廠成本墊高後，公司是否仍能維持53%的長期毛利率目標。此外，管理層對地緣政治稅賦（如關稅風險）的成本因應對策，或是在美國投資可能擴大的後續相關影響，也成為一大重點。