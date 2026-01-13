我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball費城費城人隊看板球星、兩屆國聯MVP哈波（Bryce Harper）日前在社群平台親自證實，他與長期合作夥伴運動品牌Under Armour（UA）的代言合約已經正式到期，目前正處於「服飾與球鞋自由球員」狀態。這是繼NBA巨星柯瑞（Stephen Curry）於2025年11月離開 UA 後，該品牌再次失去一位指標性的重量級代言人。這場球鞋界的震撼彈起因於哈波在TikTok發布的一段打擊練習影片。影片中，眼尖的球迷發現哈波並未穿著招牌的UA裝備，而是換上了Travis Scott與Jordan Brand聯名的球鞋。當網友留言詢問他是否已經離開UA時，哈波大方回應：「老兄，我現在在服飾與鞋子類別確實是自由球員。」哈波與UA的合作始於2011年，雙方在2016年曾簽下一份為期10年的史詩級續約，當時寫下棒球史上最高額的代言合約紀錄。在長達15年的合作中，UA不僅為他推出了10代專屬簽名釘鞋「UA Harper」系列，哈波也經常在場上穿著具備城市特色、球隊吉祥物等個人化配色的定製鞋款，是品牌在棒球市場的頭牌球星。運動品牌 UA 近年面臨嚴峻的財務挑戰。根據《巴爾的摩旗幟報》報導，UA 的股價在2025 年底跌至約4.50美元，僅為一年前的一半，更與十年前的巔峰時期有天壤之別。在品牌財務困難之際，接連失去籃球界的柯瑞與棒球界的哈波，無疑是對品牌地位的重大打擊。雖然有美媒消息指出哈波仍與UA保持聯繫並討論續約可能，但他在公開場合換上競爭品牌Nike的動作，被產業分析師解讀為「談判桌上的施壓手段」，或是哈波正準備追隨柯瑞的腳步，開啟一段「球鞋自由球員」的實驗性賽季。33歲的哈波不僅球場表現優異，私下更是著名的「鞋頭」，個人品牌價值極高。若最終未能與UA續約，哈波將成為棒球鞋市場上最具吸引力的代言對象。運動產業觀察家指出，UA 連續失去兩大台柱後，未來要在激烈競爭中簽下新生代巨星的難度將大幅提升。