民進黨正式啟動嘉義縣、台南市與高雄市的提名初選民調，其中高雄市結果率先出爐，由立委賴瑞隆勝出。前總統陳水扁辦公室主任陳淞山指出，這場初選是賴清德總統兼任黨主席後，首度面對最具爆發力的縣市長初選民調提名，不論結果如何，賴清德總統一定要與黨內派系大老共同出面，安撫落敗者可能的反彈情緒，否則恐出現「台南倒、全台就敗」的連鎖效應。陳淞山在《美麗島電子報》發表評論稱，台南市長初選堪稱全台最敏感的一役，由立委林俊憲對上陳亭妃，雙方皆承受「不能輸」的政治壓力，支持者與動員能量同樣強大。一旦初選後出現不服輸、甚至退黨參選的情況，恐將對民進黨造成重大傷害，並讓國民黨提名人謝龍介坐收漁利，形成三足鼎立的混戰局面，勝負更加難料。陳淞山進一步警告，台南一旦失守，衝擊恐不只限於地方層級，而是可能演變成「台南倒、全台敗」的連鎖效應，進而動搖民進黨2028年的整體選情。因此，賴清德與黨內派系大老勢必要在初選後第一時間出面，安撫落敗者情緒，化解裂痕，避免內傷擴大。相較之下，高雄市長初選雖同樣競爭激烈，但4位立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺實力接近，彼此較少激烈交鋒，主要影響的是黨內派系權力重新洗牌。陳淞山認為，高雄的政治風險相對可控，即便有人落敗，出走或翻盤的可能性不高，整體仍有望回歸團結。針對台南選情，陳淞山提到，過去1年多數民調顯示陳亭妃長期領先，但近1、2個月雙方差距明顯縮小，加上林俊憲背後有賴清德資源挹注，使外界逐漸出現「陳亭妃對上賴清德影子」的政治想像。若最終出現翻盤結果，陳亭妃能否接受，或是否會面臨進退兩難的抉擇，將成為賴清德必須高度關注的變數。陳淞山直言，台南初選的輸贏，幾乎等同賴清德黨內威信的延伸戰場，若陳亭妃勝出，賴清德的領導權威勢必受挫；若林俊憲勝出，如何妥善處理陳亭妃與其支持者的情緒，避免硬碰硬，將是關鍵。否則，不僅2026地方選舉受影響，連2028總統連任之路都可能因此增添變數。