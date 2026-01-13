我是廣告 請繼續往下閱讀

▲苗栗一對分手情侶因心生嫌隙，女方縱火燒了男方工寮，男方則開車追撞女方。兩人均依公共危險、殺人未遂移送法辦。（圖／翻攝畫面）

苗栗縣銅鑼鄉日前一對情侶疑似因感情糾紛爆發一系列激進舉動，雙方先後涉犯縱火、危險駕駛等行為，警方訊後分別依公共危險、殺人未遂等罪嫌移送法辦。苗栗警察分局本（1）月10日晚間7時40分接獲通報，銅鑼鄉興隆村山區發生故意追撞事件。警消人員趕抵現場後，發現40歲邱姓女子所駕駛的轎車翻落山坡，並一度受困車內，經救護人員協助脫困後送醫治療；現場52歲郭姓男子則有鈍挫傷情形，雙方傷勢均無生命危險。警方初步調查，郭男與邱女為前男女朋友關係。邱女疑因飼養犬隻死亡，懷疑郭男涉有毒害行為，當日下午前往郭男位於興隆村的工寮，涉嫌縱火燒毀放箱及一輛電動輔助自行車，並主動致電告知郭男相關情況。郭男得知後趕往工寮查看，途中發現邱女駕車行駛，隨後尾隨並疑似刻意衝撞，導致邱女人車一同翻落邊坡，現場一度相當混亂。警方後續對郭男實施毒品快篩，結果對安非他命呈現陽性反應，經採尿送驗確認後，另依毒品相關罪嫌移送偵辦；至於追車衝撞部分，郭男則依公共危險及殺人未遂罪嫌移送苗栗地檢署。邱女涉嫌縱火行為，警方亦依公共危險罪嫌將其移送偵辦。苗栗警察分局呼籲，民眾若因感情或糾紛產生爭執，應保持冷靜、理性溝通，切勿以暴力方式解決問題，更不可酒後或施用毒品後駕車，以免危及自身及他人生命安全，觸犯刑責。