洛杉磯湖人今（13）日作客挑戰背靠背作戰的沙加緬度國王隊。儘管湖人看板球星唐西奇（Luka Doncic）全場狂轟42分、7籃板、8助攻的準大三元神蹟，但湖人團隊防守潰不成軍，一度落後達20分。唐西奇前三節雖火力全開，卻因體力耗盡在末節熄火，最終湖人以112：124爆冷輸球。比賽首節，湖人前鋒八村壘傷癒復出，瑞迪克（JJ Redick）沿用主力陣容出擊。開賽詹姆斯便以底線空切扣籃首開紀錄，唐西奇隨後也展現快攻威脅，湖人一度打出8：2的攻勢迫使國王喊出暫停。然而，國王隊老將威斯布魯克（Russell Westbrook）與德羅贊（DeMar DeRozan）發揮老將價值，連續在中距離得手縮小分差。儘管唐西奇首節手感火燙，多次個人能力單打成功，但國王把握湖人暫停後的防守漏洞，由埃利斯（Keon Ellis）飆進三分球追至1分差。末段詹姆斯單獨帶隊期間，國王拉文（Zach LaVine）迎來小爆發，帶領球隊以32：28反超結束首節。次節雙方防守強度明顯升級，艾頓（Deandre Ayton）與阿丘瓦（Precious Achiuwa）在籃下互賞火鍋。但湖人進攻端陷入混亂，詹姆斯外線大空檔頻頻打鐵，反觀國王板凳暴徒蒙克（Malik Monk）延續上一場的神燙手感，連進三記三分球，將分差一舉擴大至43：33的雙位數領先。進入上半場末段，湖人進攻端幾乎演變成唐西奇的「個人秀」，除了他之外，其餘球員難以提供支援，分差一度被國王拉開到16分之多。幸虧唐西奇在半場結束前連續發力追分，才讓湖人在半場前將分差縮小至7分差距。進入第三節，湖人防線徹底失守，分差在節中迅速被拉開到20分。唐西奇幾乎打滿整節，單節7投5中強攻14分，前三節打完已寫下40分、6籃板、7助攻、4抄截的史詩數據。然而，隊友火力支援不足與「紙糊」的防守，讓唐西奇的努力化為泡影。由於前三節負擔過重，唐西奇在第四節面對國王針對性的包夾與體力下滑，手感急凍僅4投1中，單節只進帳2分。終場前1分53秒，湖人落後分差擴大至16分，眼見大勢已去，總教練被迫換下唐西奇，等於宣佈放棄這場比賽。最終湖人遺憾以112：124吞下敗仗，無法延續連勝氣勢。湖人方面，唐西奇全場狂轟42分、7籃板、8助攻，上半場手感不佳的詹皇也有22分、4籃板、3助攻進帳。艾頓則是攻下13分；剛回歸賽場的八村壘則是DNP。國王方面，德羅贊攻下全隊最高的32分，蒙克則是進帳26分，威少也挹注22分。