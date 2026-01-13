我是廣告 請繼續往下閱讀

台泥歐洲佈局報捷，子公司Atlante取得義大利重要高速公路服務區6個充電站建置資格，「EnergyArk 水泥儲能櫃」從其他標案中脫穎而出進駐義大利交通大動脈。台泥表示，該模式「充儲一體」精準擊中了歐洲大陸許多國家電網基礎設施老舊、電力擴容緩慢的痛點。台泥表示，Atlante拿下的6個據點皆為義大利重要交通樞紐，具備極高的商業與戰略價值，包括連結米蘭與羅馬」的A1太陽高速公路 Feronia Ovest 站，地位等同台灣「中山高」；貫穿義大利東岸的 A14 亞德里亞高速公路San Trifone Ovest 站，地位等同「台灣二高」；其餘A26、A23及A27路段更是歐洲跨國旅遊的黃金走廊。台泥指出，Atlante在義大利已完成從「點」到「線」的佈局，確保電動車駕駛在南北貫穿的長途旅行中，都能享受到由台灣技術支撐的穩定電力體驗。不同在台灣目前國道服務區充電站多採「直連電網」模式，台泥獨家研發的EnergyArk 水泥儲能櫃，在「充儲一體」架構中扮演關鍵的「電力緩衝」角色。因為歐洲高速公路服務區通常是電網末端，電力擴容申請動輒耗時數年，EnergyArk能在不更動既有電網架構下，透過離峰蓄電與尖峰放電，支持360kW超高速充電樁的瞬時大電流需求。EnergyArk充儲方案將充電站轉型為虛擬電廠（VPP），核心在於實現「充儲聯營」，利用AI智慧調度連動充電營銷與電力交易，不僅能穩定電網，更能根據市場需求彈性調配充儲資源，將原本單向的充電負載，轉化為參與電能市場獲利的高價值電力資產。台泥2022年成立子公司Atlante，就以建設南歐最大充電網絡與虛擬電網為目標，至今已於南歐四國佈建超過1,000個純綠電充電站點，並逐步將EnergyArk專利水泥儲能櫃導入交通樞紐，其具備2小時防火時效的特性，更為國道高車流量場域提供了極高的安全保障。Atlante Atlante Italy執行長 Gabriele Tuccillo 表示，此次取得6個國道指標站點，不僅鞏固了 Atlante 的市場地位，更向歐洲證明了台泥「充儲一體」模式是未來推動電動交通規模化的關鍵路徑。