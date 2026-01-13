蘋果去年2月推出平價款iPhone 16e，近期傳聞指出後續機種iPhone 17e 最快將於下個月或今年春季正式亮相，如果維持599美元，台灣售價則預計會在21900 元，比iPhone 17便宜，功能則較上一代iPhone 16e有顯著進步。根據《9TO5Mac》指出，iPhone 17e預計將迎來以下 5 大關鍵升級。
iPhone 17e傳聞亮點1：搭載旗艦級 A19 晶片
與過往產品更新節奏一致，iPhone 17e 預計將從前代的A18晶片升級至最新的 A19晶片。該晶片採用第三代3奈米製程，CPU效能比A18提升約5-10%，並能更順暢地支援 Apple Intelligence等AI功能。
iPhone 17e傳聞亮點2：螢幕邊框更窄
雖然iPhone 17e預計維持6.1吋的螢幕大小，但據傳將採用與iPhone 17系列相同的極窄邊框設計，大幅提升視覺感受。不過，為了區分產品等級，這款機型可能仍不支援 ProMotion或常亮顯示功能。
iPhone 17e傳聞亮點3：告別瀏海螢幕
iPhone 17e傳將捨棄舊有的瀏海螢幕，換上原本Pro系列才有的動態島，這也意味著瀏海螢幕將正式在iPhone 產品線中畫下句點。
iPhone 17e傳聞亮點4：前鏡頭支援「人物居中」
iPhone 17全系列預計都將升級自拍鏡頭，iPhone 17e 也不例外。配置1800萬畫素 的自拍鏡頭，具備 人物居中功能，能自動追蹤臉部，且可在多人入鏡時自動擴大畫面，讓使用者無論橫拿或直拿手機都能拍出完美構圖。
iPhone 17e傳聞亮點5：補齊MagSafe 磁吸充電
目前的 iPhone 16e僅支援一般的Qi無線充電，效率限制在7.5W。傳聞 iPhone 17e 將正式支援 MagSafe 磁吸充電，無線充電速度可提升至 15W，並能相容各種磁吸支架、卡套與行動電源。
資料來源：蘋果、《9TO5Mac》
