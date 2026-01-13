農曆新年就在下個月，不管是春節返鄉，或是安排出國旅程，可能都會搭乘大眾運輸工具，行政院消費者保護處（下稱行政院消保處）為了守護民眾安全，在2025年10月至11月間，前往台北市、新北市、桃園市、新竹縣、雲林縣、台南市及高雄市的機場、高鐵、台鐵站、捷運站等交通場所進行聯合查核，共計查核14處，發現有多處交通場所自動體外心臟電擊去顫器（Automated External Defibrillator，簡稱AED），有違規缺失的情況，已通報主管機關，要求改善完成。
因高鐵、台鐵車站、捷運站等交通場所，有大量人流出入，如果有民眾突發狀況，需要使用急救設備AED，卻無法正常運作，可能會造成民眾生命安全受到威脅，因此行政院消保處針對台北市、新北市、桃園市、新竹縣、雲林縣、台南市及高雄市，抽檢14個交通場所的AED緊急救護設備與安全維護裝置設置維護，及相關管理制度現況。
緊急救護設備及相關管理措施部分
共有11處場所不符規定，主要為AED設置管理之缺失：
1、AED 指示標示不符規定：共有11處，包括台北松山機場、台鐵板橋車站、高鐵桃園站、桃園國際機場、高鐵新竹站、台鐵竹北車站、高鐵雲林站、台鐵斗南車站、高鐵台南站、台鐵新營車站、高雄國際機場，不符合規定情況包括指示標示顏色非紅色、離地高度不足、重要入口處未設AED指示標示等。
2、AED網路資料登錄不完整：共計9處，包括高鐵板橋車站、高鐵桃園站、桃園國際機場、高鐵新竹站、台鐵竹北車站、高鐵雲林站、台鐵斗南車站、高鐵台南站、台鐵新營車站。
3、AED警鈴未正常運作：計2處，分別是台鐵竹北車站和台鐵斗南車站。
4、場所平面圖未標示AED位置：共計2處，包括桃園國際機場、台鐵竹北車站。
安全維護裝置部分
經查核有3處場所不符規定，都是按了公共廁所緊急求救裝置，沒有警報聲，分別是台鐵板橋車站、台鐵竹北車站、台鐵新營車站。
行政院消保處已請主管機關交通部及內政部依法處理，也請交通部加強交通場所AED緊急救護設備維護管理的法令宣導，及進行場所查核，並針對管理人及現場工作人員進行教育訓練，提升他們對於急救設備器材使用的熟稔度，以備不時之需；另請內政部督導地方建管單位，強化轄內各類消費場所相關安全維護裝置之管理及查核，確保消費者安全。行政院消保處提醒消費者，搭乘交通工具或使用設施設備時，多加留意AED緊急救護設備與安全維護裝置之設置位置，以維護自身安全及權益。
資料來源：行政院消保處
