我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新北捷警隊首任隊長由警大70期畢業的廖國安擔任。（圖／新北市警察局提供）

▲侯友宜呼籲捷警隊同仁應主動積極，不要像「標兵」站在原處或巡邏走過。（圖／新北市警察局提供）

為強化捷運系統治安維護與公共運輸安全，新北市政府於1日成立「新北市政府警察局捷運警察隊」，首任隊長由警大70期畢業的廖國安擔任，並於今（13日）正式舉行成立揭牌暨新任隊長布達典禮，現場由新北市長侯友宜親自主持，並邀請新北市議會蔣根煌議長、警察局局長方仰寧等人參與。而對於新北捷運警察隊的成立，侯友宜表示，除了捍衛市民搭乘捷運的安全外，同時也要求第一線捷運警察隊和各單位做好通力合作，在第一時間預防事件發生並將傷害降到最低。侯友宜今（13日）主持新北捷運警察隊成立揭牌暨新任隊長布達典禮，其致詞時表示，於上任至今已完成環狀線、安坑輕軌、淡海輕軌的通車，緊接著仍有三鶯線、萬大中和樹林線、五泰輕軌及汐東線等陸續到位。面對治安挑戰，侯友宜認為救災救護不僅要分秒必爭，更要做到「秒秒必爭」，每一秒都攸關市民安全。同時也要求警察同仁，單一事件發生時不緊要精準掌控現場時間，也要追求戰術完整性。而捷警隊目前有90名警力，難以單獨應付所有突發狀況，必須建立三層作戰模式：將傷害降到最低、穩住局勢及攔截圍捕。另事件過後應反覆檢討時間序列，避免大案發生。由於捷運橫跨雙北、桃園地區，也應做好治安聯防，思考如何和鄰近單位協同作戰。同時也期許捷警隊同仁能轉變觀念，以主動積極的方式預防犯罪，應精準觀察神情、交談，注意是否有違禁品等異常，若只是像「標兵」站在原處或巡邏走過，歹徒並不會感到害怕。此外，「新北市政府警察局捷運警察隊」首任隊長由警大70期畢業的廖國安擔任，其過去歷任交通大隊事故處理組長、刑大肅竊組長、汐止偵查隊長及刑大副大隊長，資歷完整且表現優異。對此，侯友宜也給予讚賞及肯定，「我相信以他的歷練，絕對能勝任這個職位。」期許同仁該盤查就盤查，「只要態度客氣、程序完備，我絕對支持各位行使職權。不要怕事，沒事如果不預防，往往就會變成大事。」