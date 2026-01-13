我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯快艇當家控衛「大鬍子」哈登（James Harden）今（13）日再度書寫傳奇，生涯總得分正式超越「大鯊魚」歐尼爾（Shaquille O'Neal）的28596分，躋身NBA美國職籃（National Basketball Association）歷史得分榜第9位。哈登不僅在現役球員中僅次於詹姆斯（LeBron James）與杜蘭特（Kevin Durant），其巔峰時期的得分爆發力更被前教練大讚是「史上最強」。與此同時，場外也傳出呼籲他「重返休斯頓爭冠」的聲音。哈登自2009年以選秀探花身分進入聯盟，從雷霆隊的「最強第六人」到火箭隊的「單核進攻怪獸」，他的職業生涯就是一部得分教科書。在生涯總得分與總助攻數方面，僅有5名球員能夠超越他，詹姆斯（LeBron James）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、馬龍（Karl Malone）、Kobe與喬丹。而在這六位傳奇球員之中，只有喬丹的出賽場次比哈登還要少。前教練德安東尼（Mike D'Antoni）曾評價哈登是他見過最出色的進攻球員：「他擁有預見性的控球技術，比多數後衛強壯，又比內線球員靈活。」哈登憑藉標誌性的「後撤步三分」改變了現代NBA的進攻格局，同時極高的球商也讓他成為頂尖的組織者。即便已步入職業生涯第18個賽季，36歲的哈登依然維持極高水準。本季他場均貢獻25.6分、7.9 次助攻，投籃準星與生涯平均幾乎持平。更令人驚嘆的是，哈登場均罰球次數高達8.6次，寫下離開火箭隊後的新高，高居聯盟第八，顯示其切入製造威脅的能力依然令對手防不勝防。就在哈登書寫紀錄前，前NBA球員蒂格（Jeff Teague）剛在播客節目《Club 520》中大膽建議，哈登應該考慮重回老東家休斯頓火箭。蒂格直言：「把他帶回那座城市吧，休斯頓真的很想念他。雖然他在快艇打得很棒，但現在的火箭具備爭奪總冠軍的實力。」