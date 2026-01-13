LOL《英雄聯盟》賽事遍布全球各大洲，對許多沒時間跟直播的玩家來說，10分鐘左右的賽事精華方便又能配飯，其中最知名的當屬更新速度極快的《最強聯盟》，不過《最強聯盟》卻在今（13）無預警宣布「停更」，經營10年YouTube頻道和粉專將畫下句點。
追尋世界的真理 《最強聯盟》宣布停更
《最強聯盟》透過社群發文表示，「致最強聯盟的觀眾，由於我要去追尋世界的真理，最強聯盟從今天開始停止更新，感謝各位十年以來的支持，有緣再見！」
10年精華從小看到大 粉絲不捨《最強聯盟》
《最強聯盟》最初創辦於2016年，近10年不間斷更新剪輯《英雄聯盟》職業賽事精華，無論是流量最高的世界賽、韓國LCK聯賽，以及不斷整合的太平洋賽區，從LMS一直到LCP時期，《最強聯盟》始終陪伴玩家觀賞職業選手的英姿，紀錄各戰隊的高光時刻。
《最強聯盟》YouTube頻道擁有37萬訂閱，觀看數最多的是S7世界賽，AHQ在小組賽擊敗SKT的精華。大至賽事精華，小至選手轉會或場下日常，《最強聯盟》都替玩家在第一時間能掌握即時訊息，10年旅途結束，也讓玩家們感到惋惜。
玩家留言指出，「這幾年不分日夜的剪輯讓我們最快看到影片真的辛苦了」、「從高中看到出社會，辛苦了」、「謝謝你，沒想到比Faker還早退役，辛苦了」、「再見了，精華超人」，此外，LCP官方粉專也前往留言致敬Emoji。
資料來源：最強聯盟
