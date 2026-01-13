我是廣告 請繼續往下閱讀

前台大醫院婦產科名醫鄭文芳被控於2020至2021年間，三度邀約女性業務員餐敘時在酒中下藥，將對方帶往旅館或實驗室性侵，鄭文芳2023年曾以40萬元交保，卻棄保潛逃遭通緝，2025年10月鄭文芳在加拿大被逮押解回台，裁定羈押3月；如今，鄭文芳押期將屆，台北地裁定自1月21日起延長羈押2月，可抗告。據了解，涉案人鄭文芳是台大醫學博士，擔任過台大醫學院婦產科專任教授、台大醫院婦產部主治醫師，專長為婦科腫瘤、婦癌疾病醫療，而且在學術界獲獎無數，沒想到卻爆出下藥性侵事件。全案源於2024年3月，3名女業務員在立法委員陪同下開記者會，控訴鄭文芳下藥性侵，台北地檢署偵辦查出，鄭文芳在2020年5月、2021年1月、2021年4月分別以諮詢金融商品的理由約出3名被害人，卻在聚餐時在紅酒中混入藥物，趁機性侵、猥褻。2024年4月傳喚鄭文芳後諭令40萬交保，並在11月以加重強制性交未遂、加重強制猥褻未遂等罪嫌偵結起訴。2025年3月，台北地院開準備程序庭，傳喚鄭文芳但他並未到庭，這才發現鄭文芳已於2024年12月間出境至加拿大，且未再回台，因此認定他棄保潛逃出境，沒入40萬保證金，並發布通緝。2025年10月中旬，鄭文芳在加拿大當地遭逮，警方將他從加拿大押解返台歸案，2025年10月21日，法院裁定羈押禁見3個月。因押期將屆，台北地院本月6日開庭調查，認為鄭文芳有逃亡之虞，有繼續羈押必要，裁定自1月21日起延長羈押2月。