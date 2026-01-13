我是廣告 請繼續往下閱讀

如果以為紀錄片《冠軍之路》只是看一場台灣在2024年世界棒球 12 強拿冠軍的總回顧紀錄片，那你就不懂為何太多人說這部片能夠賺人熱淚。《冠軍之路》最大命題價值，就是拍出台灣隊/台灣人多年來的那口委屈，那個連在比賽上都不能說出自己國家名字的那刻被釋放壓力，完成了一場又一場不可思議的對決。其實台灣隊確實在組成過程不被看好，被外界徹底「邊緣化」，連大會海報賽事視覺也都沒台灣隊的份（大會必須按照奧會規則稱我們為「中華台北」）。從分組比賽就被自家球迷唱衰，就算贏了也不看好下場比賽。台灣隊打著有今天沒有明天的比賽，最後居然能晉升分組四強，這也是當時台灣隊長陳傑憲沒想到的事情。台灣隊就是那個在國際比賽總是不能用自己國家名字出賽的委屈隊伍，國際政治上受到的局限，在體育比賽上更顯得窘迫無奈。加上台灣國家隊長年在國際賽事總是不被看好，我們也習慣遇上日韓幾乎都輸掉的局面，輸給日本已經是常態，但最不想要輸掉的就是輸給韓國（對標產業競爭發展與民主化過程）《冠軍之路》把台灣的委屈，透過棒球賽事重新拉回民族自信。更巧妙地，把2013年對日本隊賽事對比這場2024年的比賽。2013 年世界棒球經典賽，台灣幾乎站在奇蹟的門口。王建民先發，六局沉穩，比分領先，日本被壓制，東京巨蛋的空氣一度凝結成一種「也許真的可以」的期待。但棒球就是這樣殘酷的運動，延長賽，一分之差，勝負翻轉。那一年，台灣輸掉的不只是一場比賽，更像是輸掉了一次世代想像中的「跨越」。我們離日本那麼近，卻始終差最後一步。輸了比賽，多麼無奈。輸掉的比賽，在某些少年心中種下種子，於是鏡頭轉向兩個十五歲的少年。林家正，十五歲，飛往美國。不是電影裡那種意氣風發的追夢，而是一個語言不通、生活自理都還沒完成的年紀，被丟進職業體系的冰水裡。捕手，是最孤獨的位置之一。面向投手，背對觀眾，失誤第一個算你，勝利卻未必屬於你。美國的小聯盟，對所有選手來說是辛苦的育成過程：長途巴士、廉價旅館、沒有掌聲。陳傑憲，十五歲，去日本。日本棒球的體系像一座高牆，規矩、階級、語言、文化，故事裡看得出來，這兩位在異國他鄉拼鬥的少年，在沒有人看見的地方，讓自己不要崩潰。其實開場還有12強殺氣騰騰的投手「玉米」林昱珉。紀錄片回到他少年時期的畫面，那種「人小志氣高」，很有自信地想跟打手對決。似乎也能驗證，為何他能在球場上心臟大顆。《冠軍之路》把這些人生，慢慢剪接回 2013 年的那一分之差。於是那場輸給日本的比賽，突然不再只是輸。它變成一個起點，一個把整個世代推向遠方的瞬間。有人去了美國，有人去了日本，有人留在二軍，有人反覆受傷，有人幾乎要消失。台灣棒球的真正延長賽，其實是在球場之外。所以，當時間來到 2024 年世界棒球 12 強。最後一戰，又是日本。而且幾段對決，根本像是2013年的翻版，投打對決拉扯的你我揪心瞬間，即便我們都知道後來的賽事分差，但隨著導演龍男以撒克凡亞思精巧安排，該緊張該激動的瞬間，一個都沒少過。這批不被外界看好的球員，用十一年，把那一分，走成了一整代的距離，也給多年來台灣球迷始終盼不成的冠軍成了一場又一場的奇蹟。陳傑憲敲出關鍵全壘打時在胸口比著「Team Taiwan」那個該被繡在衣服上的國族之名，燃燒起全台球迷激情。這樣的劇本恐怕連棒球之神也寫不來，難怪那場比賽療癒了許多球迷們長年看比賽後的破碎心靈，更重新讓全台灣人找到一次自信宣洩管道。●作者：膝關節／影評人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com