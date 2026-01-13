我是廣告 請繼續往下閱讀

▲逸祥（如圖）以沉重的心情緬懷曹西平。（圖／記者嚴俊強攝影）

已故男星曹西平靈堂於新北市板橋區設置，本月11日起開放，胡瓜、許孝舜、KID、佩甄、丁寧等眾星友先前接連到場致哀，今（13）日稍早藍心湄、邱瓈寬也到場，穿戴墨鏡、一襲低調走出會場，悲痛到紅腫雙眼、無法受訪，快步上車離去；而逸祥不捨曹西平之餘，也憶及2024年猝逝的好友山豬，哽咽喊道：「一路好走，在天上做自己想做的事吧！」藍心湄、邱瓈寬今下午1時45分許現身曹西平靈堂，2人低調停留15分鐘左右，到了下午2時5分，2人悲痛到紅腫雙眼走出靈堂，快手拒絕受訪、上車離去，藍心湄雙眼看得出紅腫不堪，邱瓈寬則是暴瘦一大圈，狀態看上去十分不捨曹西平的離世。事實上，每年除夕夜，藍心湄的媽媽就會希望曹西平共度年夜飯，過去作秀碰到機會不多，但15年來互動密切，像家人一樣，藍心湄說道，「他非常孝順，我跟他說，一年做年夜飯給乾兒子吃，下一年再來我們家，沒想到他今年就來不了了。」逸祥下午2時20分步出曹西平靈堂，以沉重的心情接受訪問，分享其生前種種模樣，「我跟曹大哥是在節目上認識的，他看到我們瘋神的人都會說醜八怪，其實是關心我們，就像2年多前我的朋友山豬，也是很突然地走，想跟曹大哥說一路好走，在天上做自己想做的事！」逸祥表示，曾在曹西平位於西門町飾品店面與其互動，「我們當下去跟他打招呼，覺得他很可愛、很真，後面只有常看他直播、按讚，曹大哥看到我名字還有認出來」，少說已有3、4年前往事了，逸祥祈願曹西平到了另一世界，自在、無病痛地享受快樂，不再苦惱凡事。