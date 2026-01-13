愛吃披薩的速食控有口福了！3大披薩優惠比買一送一便宜。2026年必勝客大披薩199元優惠代碼「94199」復活了，新增蒜香起司燻雞培根、還有夏威夷等9款口味任選；達美樂買1送4有雞條、薯球、蝴蝶酥及可樂，拿坡里買大披薩免費送9塊烤雞，《NOWNEWS今日新聞》整理最新優惠活動一次看。
必勝客：大披薩199元比買一送一便宜！優惠代碼「94199」吃9款口味
必勝客划算優惠代碼「94199」爽吃大披薩只要199元，2026年「比買一送一便宜」的特價活動復活了！即日起至1月30日，平日外帶單點13吋大披薩只要199元，爽吃蒜香起司燻雞培根 、夏威夷、熱帶鳳梨海鮮總匯、義式培根黃金薯、BBQ黃金嫩雞、香濃蒜香海鮮、四小福、日式照燒雞、雙層美式臘腸，共9款口味可以任選。
提醒大家，此套餐披薩口味／餅皮升級須依門市加價規範加價；若需訂購2組以上套餐，請先選擇第一組口味，按「加入購物車」，再選擇第二組口味，再按「加入購物車」並依此類推；實際供應以門市為準，各項優惠恕不得併用，必勝客保有調整活動辦法及優惠內容之權利。
還有全台門市必勝客開春大禮包優惠，即日起至1月30日：
◾️平日限定「買1送3」外帶大披薩「免費送大披薩＋副食＋1.25L大可樂」。
◾️個人必省餐「個人披薩＋副食＋飲料」111元起。
◾️個人披薩豪爽餐「個人披薩＋3份副食＋可樂」179元起。
◾️買義大利麵／燉飯「免費送個人披薩」。
達美樂：買1送4！吃大披薩免費送副食飲料
達美樂也有買1送4優惠代碼「163345」，開吃大披薩免費送「雞條＋薯球＋蝴蝶酥＋大可樂」568元起，適合3～4人享用568元起。
現在輸入優惠代碼「451817」，還能外帶海陸「頂鮭豪牛雙饗大披薩」只要399元，相當於下殺43折。
拿坡里：買大披薩「免費送9塊烤雞」！蛋塔買一送一
拿坡里披薩・炸雞即日起至2月4日，至139間全台門市開吃「小披薩＋6塊炸雞＋經典原味蛋塔一盒6入」特價568元（原價950元）。
外帶6款「新品大披薩」特價490元，可享加碼好禮4選1！新品口味包括：開運花生嫩雞披薩／夏威夷海鮮雙享披薩／漁夫燒肉雙享披薩／招牌牛丼披薩／金賞烏魚子披薩／濃起司五重派對。超狂好禮4選1「比買一送一便宜」，以下任選：
◾️大披薩口味任選一（原價390元起）。
◾️9塊烤雞：「2腿＋2排＋2翅」＋3支山賊雞翅（原價585元）。
◾️經典原味蛋塔一盒6入（原價270元）。
◾️雙享披薩擇1「夏威夷＋海鮮」／「漁夫＋燒肉」。
現在拿坡里還正式開賣經典原味蛋塔，主打千層酥脆塔皮搭配奶香滑順的內餡，一盒6入外帶特惠價199元（原價270元）。
壽星生日優惠回饋，凡1月8日至2月4日之間生日的壽星，到拿坡里全台門市單筆外帶消費滿300元，可享「經典原味蛋塔買一送一」優惠（每人限購一組）。
資料來源：必勝客、達美樂、拿坡里
