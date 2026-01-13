我是廣告 請繼續往下閱讀

曾憑「無名小站十大正妹」爆紅的網紅張香香，近日遭粉絲指控詐欺！一名莊男控訴他2023年10月開始，在直播平台互動期間，因支持張香香的公益年曆計畫及為她衝業績，陸續砸下10萬元買年曆、近9萬元買烏魚子，甚至貸款30萬元在直播間儲值送禮討她歡心，沒想到最後收到的商品數量不符之外，雙方見面竟不到10分鐘就從此斷聯，讓他認為受騙提告。士林地檢署偵查後，認定屬民事糾紛，難認張香香具有詐欺犯意，依法作出不起訴處分。莊姓男子主張，他在2023年10月起，透過電商平台觀看張香香的直播並與其互動，隨後雙方進一步透過通訊軟體LINE聯繫。在此期間，張香香向莊男表示自己正積極籌辦，援助流浪犬貓的公益寫真年曆，並宣稱若銷售業績順利達標，公司便會安排她參與電影拍攝。張香香隨後以「還差幾十本即可達成目標」為由，遊說莊男購買，莊男因而在平台上先後下單購買共計129本年曆，並支付了新台幣10萬3271元，然而最終卻僅收到20本商品，與原訂購數量嚴重不符。莊男還控訴，張香香於社交平台Instagram販售烏魚子時，曾向莊男強調若能協助其選上年度代言人，便可獲得海外曝光的機會，並表示消費者所購買的烏魚子也可協助捐贈予育幼院。莊男再度支付新台幣8萬8800元購買 50組烏魚子，然而事後卻未收到任何一組商品。此外，莊男指控張香香曾聲稱若業績無法達成預期目標，公司將強制安排她與陌生男子共進晚餐，希望莊男能抖內支持。莊男為此特地向銀行貸款新台幣30萬元，並將款項儲值至直播平台購買虛擬禮物，贈送給張香香以博取好感。然而，雙方隨後在現實生活中僅短暫見面一次，且過程不足10分鐘，此後張香香便頻繁以工作繁忙或公司規定等藉口拒絕再次會面，最終甚至斷絕聯繫，導致莊男認定自己受到利用與欺騙。張香香在接受偵訊時堅決否認有詐欺意圖，並辯稱她早已明確告知莊男，受限於公司規定，她無法私下與粉絲會面。她進一步表示，莊男購買年曆與烏魚子均屬自發性的消費行為，且該寫真年曆的內容均為其本人的正常影像，並無過度裸露之情事，至於產品最終的銷售總數她並不清楚。針對莊男在直播平台的贊助與儲值，她強調這同樣是莊男的自願行為，並說明無論直播獲贈的金額或商品的銷售業績如何，其個人領取的薪資數額均維持不變。張香香還說，她本身並無強力推銷這些產品的動機，僅是因為公司指責她未能為公司創造實質獲利，且認為30萬元的贊助業績表現不佳，她才配合公司要求行事。針對烏魚子短缺的疑慮，她強調該產品確實存在且她曾親眼見過，至於公司事後是否依約捐贈予育幼院，則需由公司端進行確認。她主張自己完全是依照公司的指示履行職務，並無任何詐欺莊男的意圖。檢方在調查過程中另外發現，該公司曾於2024年3月13日以張香香及另一名李姓人士的名義，向基隆港引水人辦事處捐贈了共計100份烏魚子，並明確要求將這些物資用於海運相關學生的建教合作惜福餐點。基於這項事證，檢方認為，難以斷定該批烏魚子並不存在，也無法排除該公司確實曾將物資捐贈給其他公益單位使用的可能性。綜合上述檢方認定，本案屬消費與互動產生的民事糾紛，應建議莊男另行透過民事訴訟途徑請求損害賠償。由於相關事證顯示被告之犯罪嫌疑不足，依法作出不起訴處分。