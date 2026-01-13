2026年春節連假自2月14日起一路放到2月22日，共計9天。因應返鄉與旅遊人潮，高鐵與台鐵春節疏運車票將陸續開賣，其中高鐵訂票時間訂於1月16日開放，台鐵則自今（13）日凌晨起分階段受理訂位。《NOWNEWS今日新聞》本文整理了2026年台鐵、高鐵春節訂票時程、行事曆與實用搶票技巧，協助民眾一次掌握重點。
2026年春節高鐵、台鐵開放訂票時間
台鐵2026年春節疏運計畫，自2月12日至2月23日共實施12天，全線將加開271班次列車，以因應返鄉與出遊需求。東部幹線對號列車自1月13日凌晨0時起開放訂票，西部幹線於1月14日凌晨0時起受理；高鐵則是訂於1月16日凌晨0時，全線同步開賣。
◼︎1/13（二）00:00：台鐵東部幹線（含宜蘭線、北迴線、南迴線及跨線）
◼︎1/14（三）00:00：台鐵西部幹線
◼︎1/15（四）00:00：台鐵東線實名制（身分證U／V）
◼︎1/16（五）00:00：高鐵全線
2026年高鐵、台鐵訂票行事曆
🟡元旦1/1（四）
台鐵開放訂票：12/1（一）00:00
高鐵開放訂票：12/3（三）00:00
🟡春節2/14（六）～2/22（日）
台鐵開放訂票：
◼︎東部 1/13（二）00:00
◼︎西部 1/14（三）00:00
高鐵開放訂票：1/16（五）00:00
🟡和平紀念日2/27（五）～3/1（日）
台鐵開放訂票：1/27（二）00:00
高鐵開放訂票：1/29（四）00:00
🟡清明節4/3（五）～4/6（一）
台鐵開放訂票：3/3（二）00:00
高鐵開放訂票：3/5（四）00:00
🟡勞動節5/1（五）～5/3（日）
台鐵開放訂票：3/31（二）00:00
高鐵開放訂票：4/2（四）00:00
🟡母親節5/9（六）～5/10（日）
台鐵開放訂票：4/10（五）00:00
高鐵開放訂票：4/10（五）00:00
🟡端午節6/19（五）～6/21（日）
台鐵開放訂票：5/19（二）00:00
高鐵開放訂票：5/21（四）00:00
🟡中秋節＋教師節9/25（五）～9/28（一）
台鐵開放訂票：8/25（二）00:00
高鐵開放訂票：8/27（四）00:00
🟡國慶日10/9（五）～10/11（日）
台鐵開放訂票：9/8（二）00:00
高鐵開放訂票：9/10（四）00:00
🟡光復節10/24（六）～10/26（一）
台鐵開放訂票：9/23（三）00:00
高鐵開放訂票：9/25（五）00:00
🟡行憲紀念日12/25（五）～12/27（日）
台鐵開放訂票：11/24（二）00:00
高鐵開放訂票：11/26（四）00:00
🟡2027年元旦1/1（五）～1/3（日）
台鐵開放訂票：12/1（二）00:00
高鐵開放訂票：12/3（四）00:00
高鐵怎麼訂票？
高鐵目前提供多元購票管道，包括官方網路訂票系統、便利商店、車站窗口、電話語音服務，以及T-EX行動購票App。其中，T-EX因整合查詢、付款與進站功能，成為多數旅客的首選；偏好實體票券者，仍可選擇超商或臨櫃取票；另有結合旅遊行程的高鐵聯票方案，提供彈性折扣選項。
訂票前，建議先確認搭乘日期的開放時間。一般情況下，高鐵可預訂29天內（含當日）至發車前1小時的班次；每逢週五、週六，還可提前預訂至四週後的週日車票；疏運或特殊期間，訂位規則將依高鐵公告調整。購票時也可留意早鳥、大學生等優惠票種，部分車次折扣最高可達5折。
確認好訂票時間後，記得於車票開賣當日凌晨0時，準時登入高鐵官網或開啟T-EX App，填寫起訖站、日期、時間與票種資訊，即可開搶對號座位。
高鐵訂票攻略一次看！「隱藏神招」語音訂票必學
1.留意系統釋票時段
若首波開放訂票時段未能搶到車票，依高鐵規定，未完成付款的訂位，會在列車出發前30分鐘釋出；另有三日內未付款車票，會於發車日前一日凌晨0時重新回流，都是再次搶票的關鍵時間點。
2.善用T-EX語音訂票
T-EX App為高鐵官方推出的行動購票工具，曾獲德國紅點設計大獎肯定，功能涵蓋購票、自由座、語音訂位、感應進站與票務管理。當一般查詢顯示無票時，可嘗試App內建的語音訂票功能，透過簡單操作快速媒合可用車次，特別適合臨時有搭車需求的旅客。
實測發現，語音訂票在連假期間確實有助於提高成功率，因系統會即時釋出未付款或未搭乘的座位，成為不少常客口中的「撿票利器」。語音訂票入口位於App主畫面右上角「人頭」圖示，點選後依語音提示輸入起訖站、張數與時間，完成付款後即可直接以手機QR Code進站。
台鐵怎麼訂票？
台鐵一般開放預訂28天內車票，每逢週五可提前預購四週後的週五、六、日班次；疏運期間則依公告調整。台鐵訂票管道包含官網訂票、台鐵e訂通App、車站窗口、便利商店以及語音訂票電話。
以官網訂票為例，系統提供「依車次」與「依時段」兩種方式，其中「依車次」流程較單純，成功率也相對較高。建議民眾事先查好欲搭乘的班次資訊，並於開賣前約一小時，查看訂票系統，後台會更新可選日期，旅客可提前10分鐘進入頁面填寫相關資料。完成資料輸入後，準時在開賣前一秒送出，即可提高訂票成功機率。
台鐵訂票攻略一次看！掌握釋票時段超重要
1.掌握二次釋票
台鐵會在首波開賣兩天後的上午9時，釋出未完成付款的車票，這是補搶票的重要時段。以春節2月14日為例，東部幹線於1月13日開放，台鐵統計，截至今日上午9時，已完成20萬6970筆訂位、共計37萬9537張車票，未取票者將於1月15日上午9時釋出。
2.長途分段購票
若長途直達票售罄，可嘗試分段購票，例如將「台北－花蓮」拆為「台北－宜蘭」、「宜蘭－花蓮」，雖然中途需要更換座位，但對行李簡便的旅客而言是可行替代方案。
資料來源：台鐵官網、高鐵官網
