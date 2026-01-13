我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨高雄市長初選結果揭曉，由民進黨立委賴瑞隆勝出，其他綠委參選人都紛紛恭喜，高雄市長陳其邁也喊話團結。明年九合一選舉，高雄市長選戰確定由賴瑞隆出戰國民黨市長參選人柯志恩。國民黨高雄市議員許采蓁說，希望接下來的選舉，不要再看到民進黨用奧步打擊柯志恩，能來一場公平公正的選舉，也提醒賴瑞隆不要再去電梯堵柯志恩了。許采蓁說，民進黨初選式鬧劇終結束！賴瑞隆市長適格性備受考驗，回想初選的過程裡，賴瑞隆失態把柯志恩堵在電梯口、孩子在學校發生霸凌爭議拖拖拉拉超過一個月處理不好，直到對方家長跟媒體投訴才淚灑螢光幕前，整個初選過程賴瑞隆的表現就像一齣鬧劇，不知道現在初選結束後，鬧劇會不會跟著結束。許采蓁也說，民進黨今天公告的民調看來也很詭異，每位候選人都刻意做出跟柯志恩極大的差距，完全和主流媒體的民調不符，擺明是為了打擊政治對手做出的自high式民調「用自high式民調讓有爭議的人選出線，加上他過去的行徑，只怕接下來是更大的鬧劇開始。」