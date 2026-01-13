我是廣告 請繼續往下閱讀

▲官方宣布周杰倫將參加澳網公開賽表演賽。（圖／翻攝自微博@澳網AustralianOpen）

▲確認參賽名單：艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、辛納（Jannik Sinner）、斯威雅蒂（Iga Swiatek）、大坂直美（Naomi Osaka）、周杰倫（Jay Chou）。（圖／美聯社／達志影像）

今年的澳洲網球公開賽（Australian Open）將出現網壇史上最瘋狂的賽事！澳網官方宣布將於1月14日晚間在羅德·拉佛球場（Rod Laver Arena）舉辦「一分大滿貫（1-Point Slam）」。這項賽事的冠軍將獨得1000000澳幣（約2100萬新台幣）的天價獎金，且賽制極其殘酷：每一場比賽，僅由「一分」決定生死。華語流行天王周杰倫（Jay Chou）也正式受邀參戰，引發全球粉絲熱議。這項創新賽事旨在縮短比賽時間並增加懸念，吸引新一代觀眾。參賽陣容共48人，包含24位職業巨星、業餘高手以及特邀名人。🎾一球定生死：每場對決不設盤、不設局，僅打一記得分球。贏者晉級，輸者立即淘汰。🎾猜拳定發球：雙方將透過「剪刀石頭布」決定誰先發球，或選擇比賽場地側。🎾發球權差異：為平衡實力差距，業餘選手（含周杰倫等名人）擁有兩次發球機會；現役具備ATP或WTA排名的職業球員，則僅有一次發球機會。即將迎來47歲生日的周杰倫，受邀成為本屆賽事的星光亮點。澳網官方在Instagram上稱讚他是「華語流行天王」與《青蜂俠》中的「加藤」，現在則轉型為熱愛網球的運動員。周杰倫也在社群媒體分享喜訊，表示：「我要去參加澳網了，如果贏得冠軍和100萬澳幣獎金，我會全數捐出。」他隨後幽默補充：「這只是打一球的比賽，我可能連球都沒碰到就出局了，希望能讓我發球，至少我能摸到球。」好友林書豪（Jeremy Lin）也開玩笑留言：「你能贏是因為你打贏過我，你應該感謝我提供比正式比賽更強大的陪練。」去年首屆賽事由澳洲職網選手Omar Jasika奪冠，獎金僅為6萬澳幣。今年主辦方大幅加碼至100萬澳幣，吸引更多高手加入。24歲的業餘球員約維奇（Petar Jovic）將與世界第一艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、衛冕冠軍辛納（Jannik Sinner）、大坂直美（Naomi Osaka）及斯威雅蒂（Iga Swiatek）等頂尖球星同場競技。這場「閃電戰」賽事將透過Channel Nine等頻道全球直播。澳網主辦方力求將大滿貫賽事轉變為結合體育與娛樂的盛宴，在正賽開打前率先炒熱氣氛。時間：2026年1月14日晚間。總冠軍獎金：1000000澳幣。確認參賽名單：艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、辛納（Jannik Sinner）、斯威雅蒂（Iga Swiatek）、大坂直美（Naomi Osaka）、周杰倫（Jay Chou）。業餘保障：非職業球員具備兩次發球權。