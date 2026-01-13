我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市士林區一名孕婦日前行經文林路時突發生分娩情形，其因劇痛難耐來不及趕往醫院，直接在路邊將寶寶產下。警方獲報到場後，發現孕婦癱坐路邊且臉色蒼白，而手中還抱著生命徵象仍未穩定的嬰兒。員警見狀後緊急撥打119並透過電話擴音，在救護人員遠端專業指導下進行安撫，直到救護車到場將臍帶剪斷並送往醫院，所幸在警消跨單位合作下母子均安。據了解，士林分局員林派出所員警當時正在進行備勤及監視器維護勤務，於勤務中接獲通報，立即趕抵現場處理。到場發現孕婦癱軟在路旁，且身上抱著臍帶尚未剪斷、全身濕冷的初生兒，生命徵象仍未穩定。面對緊急情況，員警立即撥打119並在救護人員遠端專業指導下，同步進行新生兒初步照護與產婦安撫，現場確認嬰兒口鼻暢通。直到救護車抵達現場，於路邊順利完成剪臍帶程序。而員警則是一邊維持現場交通，一邊護送救護車至新光醫院。對此，士林分局表示，警察工作不僅在於治安維護，更是守護市民生命的守門員。此次員警從「護送交通」到「協助接生」，完美詮釋了以民為本的精神。警方也呼籲，若民眾遭遇緊急狀況請保持冷靜撥打110，警方將攜手醫護體系，在第一線提供最即時、最有溫度的援助。