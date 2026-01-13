我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫兒子打網球架式十足。（圖／翻攝自周杰倫IG@jaychou）

▲昆凌曾分享Romeo打網球的照片，看起來架式十足、十分帥氣。（圖／翻攝自昆凌IG@hannah_quinlivan）

▲官方宣布周杰倫將參加澳網公開賽表演賽。（圖／翻攝自微博@澳網AustralianOpen）

華語天王周杰倫昨（12）日正式宣布將參與澳洲網球公開賽相關的表演性質活動《一球制勝（One Point Slam）》，首度以「選手」身分踏上澳網舞台，消息曝光後迅速在社群平台掀起熱烈討論。不少粉絲也翻出過往昆凌分享兒子練網球畫面，只見他年僅7歲就能「蹲跪擊球」，讓不少粉絲直呼天王兒「天賦超高」，甚至連周杰倫本人也十分驕傲。影片中可見，Romeo站上球場時架式十足，不僅懂得滑步調整位置，面對來球還能臨場反應，甚至做出高難度的「蹲跪擊球」動作，成功將球回擊。這一幕讓不少網友直呼不可思議，認為這樣的反射動作與協調度，已遠遠超出一般同齡孩子的水準。更令人驚訝的是，Romeo最後還打贏了對手，也讓在一旁觀看的周杰倫忍不住留言大讚：「演唱會前看兒子打贏球友很療癒。」父子間的互動溫馨又真實。影片曝光後，留言區迅速被洗版，不少網友驚呼「這正手比我還強」、「揮拍動作跟爸爸一樣帥」、「也太早熟了吧」。還有人笑說自己竟然開始研究Romeo的擊球姿勢，認為他的動作流暢、節奏感極佳，顯然不是隨便玩玩，也有粉絲打趣表示，照這個成長速度：「以後一定會先打贏老爸！」在一片讚嘆聲中，Romeo的運動潛力也成為討論話題。事實上，昆凌先前也曾在社群限時動態分享兒子練球畫面，當時罕見曝光Romeo的正臉，照片中他專心揮拍、神情專注，即使只是練習，也絲毫不馬虎，手臂線條隱約可見，讓不少粉絲驚訝他短時間內成長不少，昆凌還笑說自己也希望能擁有兒子那樣的拉拍動作，言語間滿是驕傲與欣賞，也讓外界看見這個星二代在鏡頭外認真投入的一面。對周杰倫而言，Romeo的球技或許只是生活中的小驚喜，更重要的是能在忙碌的生活中陪著孩子揮拍、成長，從社群分享可以看出，周杰倫一家並未刻意放大成就，而是把運動視為親子互動的一部分。無論未來Romeo是否走向運動之路，這段在球場上累積的回憶，已成為一家人最珍貴的日常風景，也讓粉絲看見天王私下溫柔的一面。