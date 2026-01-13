我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄一名蔡姓房東因打算變賣房產，與伍姓租客在提前解約的補償金上出現爭執，僵持不下之際，伍男竟提出房東賣房後的獲利，要分給他一個月租金當「分紅」，遭拒後憤而發送多則恐嚇簡訊，揚言要到房東住處跳樓「讓房子變凶宅」，並威脅要在外埋伏守候。高雄地院審理時，伍男辯稱只是受「五億高中生案」影響有感而發，並強調僅是氣話而無傷害意圖，但法官認定其言論已造成他人恐懼，依恐嚇罪判處有期徒刑2月，可易科罰金，全案駁回上訴定讞。判決指出，伍姓男子原本透過房仲向蔡姓房東租屋，租約預計到2024年6月底結束，租屋期間房東因打算賣掉房子，便與伍男商量，希望他能提早搬走，雙方雖然對提前解約有共識，卻在最後結算押金與租金時鬧得不愉快。據指出，伍男除了堅持房東不能扣抵任何押金，甚至還提出一個奇特要求，主張房東賣房賺錢後，應該額外分給他一個月的租金作為「分紅」，房東對此表示拒絕。雙方談判決裂後，伍男認為自己的權益受損，竟憤而採取激進手段，接連發送多則恐嚇簡訊給蔡姓房東，威脅要向國稅局檢舉、前往大學校門口舉牌爆料對方的私人生活，甚至語出驚人地揚言要到房東住的大樓「跳樓自殺」，打算鬧大讓媒體關注，好讓那棟房子變成凶宅。除了這些激進手段，伍男還冷嘲熱諷地恐嚇房東「別以為警察能全天候保護」，並放話會在門外埋伏守候，一連串的威脅讓蔡姓房東感到恐懼，隨即向警方報案並正式提告。高雄地院簡易庭審理此案時，伍男辯稱那些言論，僅是在龐大經濟壓力下脫口而出的氣話，強調自己並沒有真正傷害房東的意圖，希望能獲得從輕量刑。不過，一審法官審理後仍依恐嚇罪判處有期徒刑2月，得易科罰金。伍男對判決結果表示不服並提起上訴，甚至在庭上辯稱，當時簡訊中提到跳樓，僅是因為受到台中「5億高中生」新聞事件的影響，純屬一時有感而發，並非有意恐嚇。然而，合議庭法官審理後認為伍男的辯詞顯然不合情理且缺乏說服力，因此裁定駁回上訴，維持一審原判，全案就此定讞。