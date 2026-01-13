我是廣告 請繼續往下閱讀

2026九合一大選即將在年底登場，民進黨內初選戰火全面升溫，其中南台灣戰況尤為激烈。民進黨高雄市長初選今（13）日上午揭曉結果，立委賴瑞隆在4強角逐中，以些微差距脫穎而出，險勝邱議瑩，將代表綠營迎戰國民黨參選人柯志恩。不過，媒體人羅旺哲觀察到，感覺初選後，還是很有戲，直言「柯志恩的機會來了？」民進黨中央日前陸續公布多個縣市的提名人選，在嘉義縣、台南市與高雄市等競爭白熱化的選區，自昨日起陸續啟動民調初選。高雄方面，由邱議瑩、賴瑞隆、許智傑與林岱樺4名立委同場較勁。根據中央黨部公布的民調結果，賴瑞隆以55.9995的支持率位居第一，邱議瑩以55.3807緊追在後，許智傑與林岱樺則分別拿下51.9022與50.5986，差距相當接近。民進黨隨後發表聲明指出，初選作業全程由副秘書長何博文與4位參選人共同見證，流程公開透明，確保公平公正。初選落敗的林岱樺與許智傑也先後發聲祝賀賴瑞隆，林表示將持續以立委身分為高雄爭取建設；許則強調，綠營將團結一致，為高雄的發展共同努力。賴瑞隆在回應中表示，初選結束並非終點，而是責任的開始，感謝黨內3位同志的付出，未來將以團結為目標，共同守住高雄。面對綠營人選正式出線，國民黨高雄市長參選人柯志恩受訪時先表達祝賀，隨後直言，接下來的選戰可視為「與新潮流的對決」，對方擁有龐大資源，她將藉「以小搏大」的策略迎戰，強調以人民為後盾，靠政見與行動爭取支持，打一場君子之爭。媒體人羅旺哲則在臉書引述相關報導直言，整體局勢「仍然很有戲」，甚至拋出疑問：「柯志恩的機會是不是來了？」隨後他在留言區補充，初選結果差距極小，留下相當大的想像空間。羅旺哲在回覆網友時還提到，高雄還是民進黨勝選機會偏大，但如果是賴瑞隆的話，柯志恩有一搏的機會；同時他也強調，選舉充滿變數，保留一些評論空間，才不會翻車。