▲曹西平（左）昔日時常登上小S（中）節目《康熙來了》，互動備受觀眾喜愛。（圖／翻攝自YouTube@我愛貓大）

已故男星曹西平靈堂本月11日起設置於新北市板橋區，並開放親友弔唁，今（13）日稍早鍾欣凌、陳大天、藍心湄及邱瓈寬等到場致哀，而小S（徐熙娣）也送上弔唁花籃緬懷：「曹大哥，你不寂寞，很多很多人都會無法忘懷你瘋狂、可愛的靈魂。」一盆白色蘭花內藏祝福含義，送給曹西平，小S暖心之舉令人動容。小S今年初才面對至親姊姊大S離去，如今又痛失資深藝人曹西平，小S萬般不捨，於其靈堂獻上一盆白色蘭花花籃，並附帶卡片寫道：「曹大哥～你不寂寞，很多很多人都會無法忘懷你瘋狂、可愛的靈魂。」語氣溫柔而堅定，讓人看見小S重視曹西平之情感。回顧曹西平與小S交集，前者多次登上後者主持的節目《康熙來了》，曹西平犀利、直率的個性，搭配小S無厘頭的主持風格，2人火花四射、效果十足，鬥嘴橋段至今仍被粉絲剪輯重播，津津樂道，如今小S致哀曹西平，短短1句話道盡所有思念，讓人看了心疼。