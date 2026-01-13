我是廣告 請繼續往下閱讀

▲游鴻明決定開演唱會，女兒是幕後推手。（圖／記者嚴俊強攝）

57歲游鴻明今（13）日在台北盛大舉辦《敵不過想念》演唱會發布記者會。久未與家鄉歌迷見面的他，邀來老友曾國城擔任主持人、陳國華擔綱音樂總監。現場除了宣布門票將於正式開賣，游鴻明也說決定開唱，全是被女兒游宇潼說服，而游宇潼日前宣布分手醫三代男友，游鴻明對女兒的感情狀態則採開明的態度，認為不一定是男生壞，只是女兒不想被約束。此次北流演唱會將以「經典旋律」為主軸，游鴻明透露除了會有粉絲期待的 Unplugged 點歌時間，最大的驚喜莫過於嘉賓名單。他已預告將與女兒游宇潼合唱經典歌曲〈樓下那個女人〉，被問及女兒日前與「醫三代」男友分手的情傷，游鴻明大方回應：「分手不一定是男生壞，可能是不想被約束太多，是相處的感覺。」展現出開明父親的一面。游鴻明坦言，過去18年其實一直有主辦單位接洽，但他始終近鄉情卻，這次決定重返舞台，背後最強大的動力是他的大女兒游宇潼。游鴻明笑說，原本擔心自己已經過去，女兒的朋友都不認識他了，還唱什麼，，想到女兒抱怨老粉絲都跑到她的IG留言，為了不讓女兒被騷擾，游鴻明幽默呼籲：「大家有事來我的社群點歌，別再去吵宇潼了！」針對外界傳聞他因不滿台灣媒體惡意造謠而移居中國，游鴻明今日親自還原真相。他透露 10 多年前在中國宣傳時被問到長高秘方，隨口提了「轉骨湯」，不料隔天媒體下標「游鴻明說謊」，引發大量家長抗議，讓他感到十分無奈。他強調其實2011年就已返台定居，並非因該事件出走，而之前曾被陳為名虧是「游員外」，房產很多，游鴻明也解釋，當時住在蘇州純粹是因為兩岸尚未直航，為了商演方便才在當地置產，呼籲大家不要炫富。