聯合國最高司法機關海牙國際法院（ICJ）於12日正式開庭審理岡比亞告緬甸羅興亞人種族滅絕案，這不只是緬甸一國的官司，更可能牽動各國未來怎麼認定、怎麼舉證「種族滅絕」；岡比亞在法庭上直指，緬甸把羅興亞人「鎖定為毀滅目標」，讓他們的生活淪為惡夢，而這場三週聽審結果，外界也緊盯是否會外溢影響南非就加薩戰事對以色列提出的種族滅絕訴訟。在開庭陳詞中，岡比亞司法部長賈洛（Dawda Jallow）強調，案件核心不是抽象的國際法辯論，而是「真實的人、真實的故事」，原本只想安穩過日子的羅興亞家庭，被迫面對令人難以想像的暴力與摧毀；岡比亞主張，緬甸的作為不是偶發衝突，而是以國家力量為後盾、朝著「消滅這個族群」的方向推進。案件追溯到2017年緬甸軍方在若開邦（Rakhine）發動大規模清剿行動，至少73萬名羅興亞人逃往鄰國孟加拉，在難民口述中包括殺戮、縱火與大規模性暴力等指控；聯合國實況調查機制早已認定行動包含「具種族滅絕性質的作為」，美國也在2022年正式做出「構成種族滅絕與危害人類罪」的認定。然而緬甸一路否認種族滅絕指控，強調軍事行動是回應武裝分子攻擊的「合法反恐」，並曾以管轄權等程序理由抗辯；不過國際法院在2022年已駁回緬甸的初步異議，讓案件進入實體審理。這起官司由岡比亞在2019年提起，背後有伊斯蘭合作組織（OIC）支持，近年也有加拿大、丹麥、法國、德國、荷蘭、英國等國以「介入」方式加入，凸顯案件的國際政治重量；而國際法院在2020年就曾要求緬甸採取「暫時措施」，包括防止任何可能落入《種族滅絕公約》範疇的行為、確保軍警等單位不涉案，並保存相關證據、定期向法院報告。對仍困在孟加拉科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）難民營的羅興亞人而言，這場開庭象徵久等的「被世界聽見」。聯合國難民署資料顯示，孟加拉目前收容約百萬以上羅興亞難民，長期面臨生活資源緊繃與前途未卜。有難民在開庭前受訪時直言，希望判決能讓國際社會明確認定「我們遭遇的是種族滅絕」，因為只有加害者被追責，返鄉談判才可能真正啟動。國際法院審的是「國家責任」而非個人刑責，即便未來判決岡比亞勝訴，法院本身也缺乏直接執行機制，更多將轉化為外交與政治壓力。與此同時，另一路線的追究也在推進，國際刑事法院（ICC）檢察官已就緬甸情勢向法官聲請對緬甸軍方領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）提出逮捕令，罪名聚焦在跨境驅逐與迫害等危害人類罪；阿根廷法院則在普遍管轄權框架下，對包括敏昂萊在內的多名緬甸官員發布逮捕令，形成多線並進的司法包圍。本次聽審預計一路延續到1月下旬，並安排部分受害者證詞以非公開方式進行，以兼顧當事人安全與隱私；最終判決可能仍需數月甚至數年才會出爐，但外界普遍認為，這場在海牙展開的攻防，將重寫國際社會如何界定「滅族意圖」、如何看待強迫遷徙與性暴力在滅族脈絡中的法律意義。