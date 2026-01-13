我是廣告 請繼續往下閱讀

外界一度懷疑「努山塔拉」新首都計畫會不會在政權交替後踩煞車，但印尼總統普拉伯沃直接用行程表態，他上任後首度在新首都工地區過夜，並重申這項總規模約320億美元（約新台幣1.01兆元）的遷都工程會按計畫推進；只是面對財政空間吃緊、投資誘因縮水等現實，新都能否如期在2028年前成為完整政治中樞，仍是印尼政府的一場硬仗。根據印尼總統府說法，普拉伯沃（Prabowo Subianto）此行停留至1月13日，官方形容是推進新都建設的重要節點，強調他「親自到場」就是要展現政府確保工程照計畫、並兼顧永續發展的決心。印尼官方通訊社安塔拉（ANTARA）也報導，普拉伯沃1月12日抵達東加里曼丹北佩納揚帕塞爾（North Penajam Paser）一帶的新都區域，行程聚焦於檢視總統府園區與周邊設施整備。「努山塔拉」（Nusantara）是前總統佐科威（Joko Widodo）留下的最大政治遺產之一。佐科威2019年宣布要把首都自爪哇島的雅加達外移約1200公里，理由包括雅加達長期擁擠、地層下陷等結構性問題，並希望打造一座被森林環抱、主打綠色與未來感的新首都，但工程在疫情等因素影響下延宕，直到2022年才正式動工，也讓「2024年底前搬遷政府機關」的原定目標跳票。目前工程進度仍以「先行政、再立法與司法」的節奏推進。負責統籌的新首都管理機構表示，行政部門的辦公室與配套基礎設施已具備使用條件。至於立法、司法部門的建築則仍在施工，目標是2028年前完成。財務面上，普拉伯沃政府已核定到2029年的預算約48.8兆印尼盾（約新台幣9174億元），規模約為佐科威在2022至2024年間投入的六成。印尼2025年財政赤字達GDP的2.92%，逼近法定3%上限，也讓一邊推新都、一邊擴大內政與社福方案的財政壓力更難迴避。印尼憲法法院2025年裁定，努山塔拉投資人的土地權利年限上限改為95年，等同把原先規劃可延長至190年的安排砍半，被外界視為削弱招商誘因；加上外界質疑外資到位有限、建設成本又高，批評聲音把新都形容成可能變成「白象工程」。在普拉伯沃把是否繼續的問號畫下句點後，接下來真正的考驗，將是他能否在緊縮財政與永續、招商與在地利益之間，替努山塔拉找到可長可久的資金與治理路徑。