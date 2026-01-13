我是廣告 請繼續往下閱讀

我很好奇一件事情，現在還有人在看家裡的電視嗎？

▲網友好奇是否還有人在看電視，引爆網友廣大討論，許多人都表示已經多年未開。（圖／記者徐銘穗攝）

台灣人真的不太看電視了？資策會最新數據揭露真相

社群媒體平台（75%）為網友觀看影音最普通的管道，然而線上串流平台、傳統電視觀看率比例各為72%

而傳統電視整體減少12%。

▲線上串流平台、社群影音等崛起，許多東西甚至電視上也看不到，電視當今已經不是家戶必備用品。（圖／Unsplash）

這些東西完全都能在網路上收看，甚至還多了很多電視上根本看不到的內容

變成網路才是。

電視大退流行真的要有警惕！多年沒開電視真實心得

現在就算沒有第四台，靠網路直播還是流量爆棚，傳統電視產業正在以我們想像不到的速度沒落，經營行銷的思維一定要有所改變」。

▲隨著網路影音串流平台、線上直播等形式已經崛起，電視產業未來可能會面臨更大挑戰。（圖／Pexels）

，YouTube、新聞APP以及Netflix就能夠讓你看完所有東西，大型活動的線上直播也早就是趨勢，還沒有地域限制「不用在家也能看」