以前家家戶戶都一定要必備的電視，現在竟然已經不是必需品了嗎？近日有網友熱烈討論「家裡的電視到現在還有人在看嗎？」貼文引起廣大迴響，許多人都表示已經有非常久沒在看電視，最大原因就是「網路串流平台」勢力實在太強，操作簡單又沒有地域限制，連家中阿公、阿嬤都能上手觀看，讓電視產業的榮景再也回不去。
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「我很好奇一件事情，現在還有人在看家裡的電視嗎？我自己是大概已經有好幾年沒打開租屋處的電視，以前找房子很像都會想要有電視，現在根本不需要了吧？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「連上次看電視是何時都忘記了....」、「串流平台太多，直播也到處都是，連新聞台都有直播可以看，完全不需要電視」、「網路直播真的太興盛，串流影音平台完全就夠了」、「連我阿公阿嬤都只看網路上的東西，教會他們之後他們都很愛看」、「我已經6年沒開過電視....都不知道壞掉了沒，現在真的有電腦或手機就夠了啦」。
台灣人真的不太看電視了？資策會最新數據揭露真相
然而根據資策會產業情報研究所（MIC）發布2025最新「台灣影音觀看行為調查」，社群媒體平台（75%）為網友觀看影音最普通的管道，然而線上串流平台、傳統電視觀看率比例各為72%，相較過去一年觀看影音管道出現明顯變化，串流以及社群平台影音觀看比例大增，53%網友增加觀看線上串流、48%增加觀看社群影音，而傳統電視整體減少12%。
以前的我們要看一齣戲劇、一場電影、新聞消息或甚至活動直播我們都必須打開電視收看，隨著串流影音平台、社群平台興盛，這些東西完全都能在網路上收看，甚至還多了很多電視上根本看不到的內容，例如Netflix的實境秀、各國戲劇等，電視在當今已經再也不是家家戶戶都必備的東西，變成網路才是。
電視大退流行真的要有警惕！多年沒開電視真實心得
行銷專家「潘柏彥」在最近台東跨年結束之後也在臉書上有感而發表示，「台東跨年線上直播衝破30萬，這是一個很危險的訊號，以前我們要看跨年，一定要守在電視機前，等著第四台切換頻道。現在就算沒有第四台，靠網路直播還是流量爆棚，傳統電視產業正在以我們想像不到的速度沒落，經營行銷的思維一定要有所改變」。
《NOWNEWS》記者自己北漂租屋，繼上次搬家已經有6年的時間，中間過程除了前兩次奧運有打開電視觀賞幾場賽事直播，其他時間都沒有打開過，其實根本對生活不會有任何影響，YouTube、新聞APP以及Netflix就能夠讓你看完所有東西，大型活動的線上直播也早就是趨勢，還沒有地域限制「不用在家也能看」，未來台灣電視產業可能會面臨更大挑戰，如何轉型也會是一大課題。
資料來源：資策會產業情報研究所
