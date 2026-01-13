我是廣告 請繼續往下閱讀

美國科技巨擘蘋果（Apple）與Google宣布達成多年合作協議，蘋果新一代人工智慧功能將由Google的Gemini技術支援，預計今年稍晚推出導入Gemini模型的新版Siri。對於在AI競爭中落後的蘋果選擇與Google合作，華爾街明星分析師研判未來發展性。蘋果Google和周一發布聯合聲明，經過審慎評估後，蘋果認定Google的AI技術，將為Apple Foundation Models提供最強大的基礎，Google的模型未來也將有助支援個人化智慧系統Apple Intelligence其他功能，蘋果也強調用戶數據安全標準不會改變，將堅守隱私底線。根據MarketWatch報導，Apple 週一證實將與 Alphabet 旗下的 Google 合作，預計今年稍後推出的新一代 Siri 虛擬助理中使用 Gemini，此舉可能有助於扭轉 Apple 過去在人工智慧（AI）領域被視為落後者的名聲。美國知名科技多頭、Wedbush證券明星分析師艾夫斯(Dan Ives)，在週一針對這項Google Gemini與蘋果的協議提到，「這正是華爾街一直在等待的消息」；他認為這項交易是提升 Siri 性能，並開拓新營收來源的「必要方法」。艾夫斯稍早才將「Gemini 合作案」與「重新設計的 AI Siri」列為 Apple 在 2026 年的兩大目標。他預計，今年夏天 Apple 將向大量的用戶群推出一項由 AI 驅動的訂閱服務。蘋果與Google的合作傳聞在去年8月就曾被彭博披露並初步討論，許多投資人早已對蘋果在 AI 領域進展緩慢，以及表現平平的「Apple Intelligence」感到不甚滿意。相較之下，Apple 在科技股「七巨頭」（Magnificent Seven）中的其他競爭對手，在尖端人工智慧模型領域的投入遠超於此。華爾街投行Evercore ISI分析師達里安尼(Amit Daryanani)在上週的一份報告中指出，Apple 今年可能會翻轉其 AI 的劣勢，而與 Gemini 的合作或許印證了這一觀點。他預期，由 Gemini 促成的全新 Apple Intelligence 策略將分為三個層級運行，裝置端、Apple 私有雲端運算平台（Private Cloud Compute）以及外部大型語言模型。