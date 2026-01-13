2026年春節連假自2月14日起放到2月22日，長達9天的假期讓許多民眾提前規劃返鄉交通行程。對此，有Threads網友發文大力推薦和欣客運白金臥艙，認為夜車舒適、票價親民，CP值甚至超越台鐵、高鐵。和欣客運以寬敞座位與相對低價吸引長途旅客，雖然需考量國道塞車風險，但仍相當適合時間彈性、重視休息品質的返鄉族群，引發大票北漂族熱烈共鳴。
返鄉沒選台鐵、高鐵！他大推和欣客運：夜車之神
一名網友日前在Threads上發文直呼，「和欣客運豪經艙（白金臥艙）真是我的神，剛好有車的話絕對不會想去擠台鐵。」貼文曝光後，吸引1.8萬人按讚，網友紛紛留言贊同，「白金臥艙超頂，而且很適合半夜坐，醒來到目的地直接開玩，票價還比台鐵便宜」、「自從台鐵漲價之後和欣的CP值一直在提升」、「台北到台南搭和欣跟搭台鐵的時間其實差不多，和欣舒適度完勝」、「夜車之神，拜託低調」、「和欣長途超好睡，安靜又舒適，從桃園回南部首選」。
不過，也有另一派網友提出不同看法，認為時間仍是關鍵考量，「除非半夜要坐車，不然白天我還是寧可多花錢搭高鐵，時間和舒適度還是大勝最豪華的客運」、「在都有座位的前提下，台鐵還是比較安全，客運還有可能塞車的可能」、「半夜搭客運一定首選和欣，但早上下午我寧願花多一點錢選高鐵」、「遇到塞車才知道坐巴士有多痛苦，搭車我是一律推薦高鐵啦」。
和欣客運白金臥艙太頂！爽躺整路睡覺 高鐵價差近千元
和欣客運成立至今已有27年歷史，長年成為北漂、南漂族群返鄉的重要交通工具之一，營運路線涵蓋「台北－台南」、「台北－台中港」、「台中－嘉義」、「板橋－台南」、「板橋－經新營－高雄」、「板橋－台中」、「新營－高雄」、「台北－高雄」等多條長途路線，班次密集且選擇彈性。
車型方面，和欣客運主要分為「白金臥艙」與「豪華經濟艙」，其中又以白金臥艙最受乘客青睞。車內配備包含個人液晶螢幕、座椅專屬喇叭、USB充電孔、可收納餐檯及車上洗手間等，最大亮點在於座位間距寬敞，椅背角度可大幅後躺，成人幾乎能平躺休息，且不影響鄰座空間，厚實椅墊也讓長途乘坐更為舒適。
票價部分則依艙等與時段有所區分，座位配置分為兩排與三排，其中兩排座位空間更大，價格相對較高。以台北至台南為例，兩排座核定票價為767元，白色時段（普通票價）單程為660元，藍色時段（優惠票價）僅要560元，相較之下，高鐵標準車廂全票為1350元，價差相當明顯。
和欣客運實際體驗心得曝光！查詢春節訂票點這裡
依照《NOWNEWS》記者實際體驗來說，和欣客運的椅子確實比起台鐵、高鐵還要舒適，個人座不僅可以把腳伸直，也有足夠空間放置包包、躺臥等，加上全程可充電，夜間行駛時關燈休息，在國道上入睡相當放鬆，一路睡到目的地不是問題，長途車還會安排停靠站點，讓乘客可以下車買點心、上廁所等，是非常舒適的體驗。
不過，客運行程仍受國道交通影響，記者也曾搭過超過5小時的車程，若是有時間上的考量，建議還是選擇台鐵、高鐵較為穩定，若希望兼顧經濟考量與休息品質，那和欣客運就是春節返鄉更理想的方案。
目前和欣客運尚未公布2026年春節開放訂票時間，按照往年經驗，可能會於1月底至2月初開放預售，旅客最慢須於班次24小時前完成付款或劃位，逾時將自動取消訂位，建議民眾持續關注官方網站與粉專公告，以免錯過搶票時機。
資料來源：和欣客運官網、和欣客運粉專
