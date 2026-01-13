我是廣告 請繼續往下閱讀

大立光（3008）今（13）日再宣布已買自家股票160張，平均每股2460.12元，買回總金額新台幣3.93億元。根據大立光公告，買回期間內累積已持有自己公司股份數量（股）：1074張。大立光在去年底宣布庫藏股，預計買回自家股票2670張，維護公司信用及股東權益。日前法說會上法人追問大立光為何實施庫藏股，大立光董事長林恩平說，「那天看到我們家的本益比是光學族群最低，他直言，大立光應該（本益比）不是最低的，因此請公司買回來」。此外，大立光昨日發布重訊指出，此次買回股份數為95000股，買回總金額約為2.34億元，平均每股買回價格為2470.31元。大立光表示，此次買回股份數量累積達公司已發行股份總額2%或金額達3億元。大立光持續大動作啟動買庫藏股計劃，累積買回總金額及股份十分驚人，昨日再公告買回，可見其持續維護自家股票價值的決心。大立光今日股價開高走低，最高一度來到2515元，終場則是下跌60元或2.41%，收在最低價2430元。