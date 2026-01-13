我是廣告 請繼續往下閱讀

▲雙載機車夫妻檔62歲陳姓男子及後座湯姓女子閃避不及，當場摔倒在地。（圖／翻攝畫面）

新北市新莊區幸福路今（13日）上午11時許發生一起車禍意外，一名41歲的藍姓女子當時將車輛違停於紅線，準備從駕駛座下車時，未注意後方來車直接開啟車門，導致後方雙載騎士閃避不及，撞擊車門後連人帶車慘摔在地，更差一點遭到後方迎面而來的小貨車撞上，相當驚險。而這起事故造成機車騎士陳姓男子以及後座湯姓女子受傷，所幸並無生命危險緊急送醫治療。據了解，這名41歲的藍姓女子駕駛一輛黑色小客車行經新莊區幸福路568號前時，不明原因違規將車輛停放在紅線後下車。更誇張的是，藍女下車時未注意後方來車且未「兩段式開門」，導致後方沿幸福路往中和街直行的雙載機車夫妻檔62歲陳姓男子及後座湯姓女子當場摔倒在地。藍女驚覺肇事後，緊急上前關心兩人傷勢情形。警方獲報到場後，發現陳男受有右膝蓋及有髖骨擦挫傷，另湯女則受有雙腳擦挫傷及左肩挫傷，所幸意識清醒，緊急送往醫院治療。而員警也依規定替藍女實施酒測，並無酒駕情形，全案依《道路交通管理處罰條例》第56-1條未依規定開啟車門及第55條第1項紅線臨時停車進行舉發。