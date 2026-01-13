Apple與Google正式發布聯合聲明，確認雙方已達成深度合作協議，下一代Apple Foundation Models將以Gemini模型與雲端技術為基礎，全面強化Siri與Apple Intelligence。全新Siri預計在2026年春季登場，iPhone將迎來歷來最大幅度的升級。
根據蘋果和Google公告，已達成合作協議，根據該協議，下一代蘋果基礎模型將基於Google的Gemini模型和雲端技術。這些模型將會導入未來的Apple Intelligence，同時也將會強化Siri功能，帶來更具有更個人化使用體驗。聲明提到，經過仔細評估，蘋果認定Google的人工智慧技術為蘋果基礎模型提供最強大的基礎，將繼續在蘋果設備和私有雲端運算環境中運行，同時保持蘋果業界領先的隱私標準。
在導入Gemini後，Siri將從語音指令工具，進化為生成式AI管家。新版Siri在對話理解、長文本摘要、複雜推理與多步驟任務執行上都將明顯升級。過去常見的「我幫你在網路上找到這些結果」模式，未來將改為直接彙整答案，提供結構化且可立即行動的建議。
螢幕感知、跨App操作成亮點
其中最受矚目的，是Siri新增搜尋能力，可即時整合文字、圖片、影片與地點資訊，直接生成摘要與行程建議。同時還有「螢幕感知」與「個人情境理解」，讓Siri能讀懂你正在看的內容，結合聯絡人、郵件與備忘錄資訊即時回應。且Siri可支援跨應用程式操作，替用戶在多個App間完成一整串任務。
對全球超過20億台蘋果裝置而言，這次合作被視為AI手機競賽的關鍵轉折點。即便蘋果目前已整合ChatGPT，官方也明確表示，與Google的新協議並不影響既有合作，顯示蘋果正採取多模型並行策略，為iPhone打造更具彈性與競爭力的AI生態。
資料來源：Apple與Google聯合聲明
我是廣告 請繼續往下閱讀
螢幕感知、跨App操作成亮點
其中最受矚目的，是Siri新增搜尋能力，可即時整合文字、圖片、影片與地點資訊，直接生成摘要與行程建議。同時還有「螢幕感知」與「個人情境理解」，讓Siri能讀懂你正在看的內容，結合聯絡人、郵件與備忘錄資訊即時回應。且Siri可支援跨應用程式操作，替用戶在多個App間完成一整串任務。
對全球超過20億台蘋果裝置而言，這次合作被視為AI手機競賽的關鍵轉折點。即便蘋果目前已整合ChatGPT，官方也明確表示，與Google的新協議並不影響既有合作，顯示蘋果正採取多模型並行策略，為iPhone打造更具彈性與競爭力的AI生態。
資料來源：Apple與Google聯合聲明