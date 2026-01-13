我是廣告 請繼續往下閱讀

高市早苗與李在明談了什麼？

李在明說了什麼？

日本首相高市早苗今(13日)在奈良與韓國總統李在明舉行會談，雙方一致同意持續推動領袖互訪的「穿梭外交」，高市早苗強調日韓關係及日韓美三方合作的重要性，李在明提到韓中日三國有必要盡可能尋求共同點並展開溝通合作。高市期盼今年能成為日韓關係提升到更高水準的一年，明天她將陪同李在明參訪法隆寺。根據NHK報導，日韓元首會談於13日下午2點左右在奈良市內的一家飯店舉行。雙方於下午2點半左右開始了約1小時的全體會議，這是兩人自去年10月在韓國慶州藉亞太經濟合作會議（APEC）舉行場邊會談後再次見面，屬於兩國領袖互訪的穿梭外交範疇。高市早苗在會後記者會中表示，這是她擔任首相以來首次在故鄉奈良迎接外國元首，這象徵著她與李在明之間的友情和信任關係。雙方充分體認到戰略合作的重要性，包括日韓之間以及日韓美之間的安全合作，進行了深入的討論。未來將繼續保持密切溝通。高市早苗表示，自去年日韓邦交正常化60週年以來，李在明總統始終展現出對日韓關係重要性的重視。繼去年10月她訪問韓國後，能在短時間內實現李在明訪日的穿梭外交，她深表歡迎。兩人一致同意今後將持續「穿梭外交」，也非常期待能再次訪問韓國。高市提到，「在兩國面臨的戰略環境日趨嚴峻之際，雙方共同理解到日韓關係戰略重要性，並確認兩國應聯手為地區穩定發揮作用。此外，雙方體認到包含日韓、日韓美安全保障合作在內的戰略連動。今後將繼續保持密切溝通」。高市早苗特別點出打擊跨國詐騙是兩國共同期盼合作的目標，「跨國組織性詐騙是日韓共同的挑戰。此次與李在明總統達成共識，將制定相關文件以加速合作模式，共同打擊組織性詐騙。」關於包含核武與飛彈問題在內的北韓應對方案，高市早苗表示：「雙方再次確認將為了北韓的完全去核化，由日韓、日韓美緊密連動對抗。在綁架問題（拉致問題）上，我也對李總統給予即時解決的強力支持表示感謝。」針對二戰時在山口縣宇部市長生海底煤礦喪生的183人，涉及136名朝鮮半島出生者與47名日本人的遺骸問題，當地民間團體去年8月透過潛水調查撿獲了部分遺骨，相關團體和遺屬等要求進行DNA比對。但日本方面並未有進一步動作，高市表示，「對於日韓之間在 DNA 鑑定合作協調上的進展，我表示歡迎。」根據韓聯社報導，李在明13日在日韓元首會談上表示，韓中日三國有必要盡可能尋求共同點並展開溝通合作，在近期中日矛盾升級的背景下，李在明向日方強調韓中日三國合作的重要性，備受矚目。李在明還說，雙方在會談上就地區及國際性問題進行廣泛交流，並一致認為在瞬息萬變的國際局勢中，韓日和韓美日開展合作維護地區和平穩定極其重要。雙方還重申實現韓半島完全無核化和永久和平的意願，並商定在對朝政策上保持緊密合作。李在明於會後還提到兩國民間往來，認為應持續溝通擴大年輕世代的交流，包含簡化出入境手續以及鼓勵雙邊學校旅行互訪，甚至是將目前在IT產業的技術資格互相認證擴大到其他領域，打造一個以貿易為中心的經濟合作，共造經濟與科技的合作規範。