《TCN》與德國馬歇爾基金會共同製作《台灣前線》（Taiwan Frontlines）節目，邀請《晶片戰爭》作者Chris Miller進行深度對談，透過專家眼光分析現今美中兩大國，在技術競爭上做出的各種晶片戰角力。當主持人許毓仁問到，如何避免中方在稀土等關鍵要素上施壓美方？Chris Miller列舉三大指標，避免美方踏入中方的貿易「陷阱」。中國因在全球主導稀土供應鏈，在關鍵礦產上有絕對話語權，也因此時常透過限制出口牽制美國，這種政治局勢和商業動態錯綜復雜的關係，在美國國內也分為兩大派別，有一派看法是美國與中國應該完全脫鉤、不合作，而另一派則認為商業行為要有自由性，不需要過多擔心。Chris Miller則提出三大關鍵，他認為美國應該建立審視機制，來辨別哪些貿易是有風險的。第一種是辨別貿易是否具有「間諜」性質？Chris Miller説：「我認為電信設備是典型例子，你可能不會想讓中國公司營運你的電信網路。」再來是該項貿易如果停擺，美國能否在沒有它的狀況下生存？Chris Miller舉例美國政府擔心在港口卸載貨櫃的起重機，如果因為經濟制裁導致機器停止運作該怎麼辦？第三則是定期評估依賴風險，如果有某項東西99%都依賴中國進口，也無法自行增產或囤貨，就會變得沒有彈性，這也是為何稀土戰目前仍對美國有非常大的殺傷力。不過美方要多久才能降低對中國稀土的需求？美國財政部長貝森特曾表示需用時18到24個月，Chris Miller對這樣的時間表感到樂觀，因為中國動不動就用稀土向美方施壓，已經迫使許多企業想辦法開始降低稀土用量。想知道更多Chris Miller對晶片戰的看法？和在美中台三方關係下「矽盾」模式最新發展？快點擊下方影片收看《台灣前線》（Taiwan Frontlines）。