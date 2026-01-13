我是廣告 請繼續往下閱讀

999元就有KANGOL的後背包、側背包跟自動雨傘也太扯，還可以抽特斯拉欸，這根本CP值最強了！」

▲網友分享自己買到7-11隱藏版999元KANGOL福袋，內容物竟然有後背包、側背包以及自動雨傘，引爆熱烈討論。（圖/Threads）

7-11隱藏KANGOL福袋999元划算到爆！APP限定超多人錯過後悔

因為這是7-11在自家的APP「OPEN POINT」推出的限定精品福袋，早在1月7日時跟其他會在門市販售的福袋一起開賣

▲今年7-11的春節福袋還有精品系列，是APP獨家限定才可以購買的，門市並不會有現貨，不少人不知道。（圖/7-11官網）

售價999元內容物竟然有一個後背包、側背包以及自動雨傘，平常隨便購買KANGOL的一個包包在官網就要2000元起跳

7-11「KANGOL福袋」還有嗎？999元超值組合還有其他選擇

發現該網友買到的KANGOL福袋背包組合，不管是米色還是黑色真的都已經完售

▲網友買到的KANGOL福袋背包組合，不管是米色還是黑色真的都已經完售。（圖/記者張嘉哲合成）

「Herschel福袋三件組」

「NCAA福袋三件組」

▲999元的精品福袋組合還有非常多種可以選擇，像是KANGOL的圍巾包包組合、Herschel推車帽子雨傘組合、NCAA老帽購物袋+小側包組合，都是不錯的選擇。（圖/記者張嘉哲合成）

🟡7-11馬年新春福袋資訊

📍大獎抽獎日：4月15日公告於7-11官網