7-11最近開賣新春福袋，幾樣聯名系列商品開賣即完售，熱度非常高，像是冷暖兩用電扇、微波爐以及55L大容量推車等，基本上門市幾乎都已經被搶光。然而近日有網友卻發現，7-11今年還有推出APP限定才能購買的福袋，是在門市裡搶不到的，而且便宜又大碗，像是999元的KANGOL福袋三件組、Herschel福袋三件組等，買到基本上就已經回本，其中KANGOL福袋三件組實在CP值太高已經完售，不少人錯過都相當後悔。
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「7-11的APP看到這個福袋真的有夠划算，不買真的對不起自己欸！999元就有KANGOL的後背包、側背包跟自動雨傘也太扯，還可以抽特斯拉欸，這根本CP值最強了！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「通常在網路上刷到應該就已經完售了」、「推車跟冷暖扇都沒買到，連KANGOL的都沒有了TAT」、「好悲傷，剛剛去看已經完售了！為什麼有APP限定的啦」、「KANGOL這組真的很猛，買到就回本賺到了」、「哭了，真的已經完售，這真的俗又大碗」、「真的沒有注意到APP有限定的福袋，好喜歡KANGOL商品的說」。
7-11隱藏KANGOL福袋999元划算到爆！APP限定超多人錯過後悔
事實上，該網友買到的KANGOL「999元福袋」在7-11門市是找不到現貨擺放在架上的，因為這是7-11在自家的APP「OPEN POINT」推出的限定精品福袋，早在1月7日時跟其他會在門市販售的福袋一起開賣，款式其實也蠻多，價格從399元至5699元都有，必須要在APP上搶先兌換後，到門市櫃台結帳結可以拿。
其中最受矚目的這款KANGOL福袋，售價999元內容物竟然有一個後背包、側背包以及自動雨傘，平常隨便購買KANGOL的一個包包在官網就要2000元起跳，更何況是三件套組只要999元，根本是結帳秒回本，不少沒注意到資訊的民眾錯過都感到相當後悔與可惜。
7-11「KANGOL福袋」還有嗎？999元超值組合還有其他選擇
《NOWNEWS》記者也實際打開OPEN POINT查看，發現該網友買到的KANGOL福袋背包組合，不管是米色還是黑色真的都已經完售，不過也還有另一款999元的KANGOL組合，是「後背包+玩偶側背包+圍巾」，其實也挺適合現正冬天入手，同樣可以抽大獎特斯拉，也是結帳就回本型的福袋之一。
另外999元的超值組合還有「Herschel福袋三件組」，內容物包括「豬鼻子Logo帽、大Logo手推車、大Logo自動傘」；「NCAA福袋三件組」，內容物包括「燈心絨老帽＋造型購物袋+小側包」，這幾個福袋其實也都非常不錯，而且是跟知名品牌聯名，目前也都還可以預購，但數量也都有限，想要購買的民眾不要再錯過囉！
🟡7-11馬年新春福袋資訊
📍登錄序號截止日：3月19日晚上23時59分59秒
📍大獎抽獎日：4月15日公告於7-11官網
📍福袋頭獎：汽車Tesla MODEL Y （3名）
📍福袋貳獎：精品KELLY包（1名）
📍福袋參獎：甜蜜約定5兩黃金（2名）
資料來源：7-11福袋官網
