▲周杰倫明日將參戰澳網，不過他竟自嘲可能碰不到球就出局。（圖／周杰倫IG@jaychou）

華語天王周杰倫昨（12）日宣布將在明日參加澳洲網球公開賽相關表演性質活動「一球制勝（One Point Slam）」，首度以選手身分踏上澳網舞台，火速引發熱議。雖然周杰倫曾與球王費德勒（Roger Federer）、台灣網球選手謝淑薇都打過網球，但他也自嘲可能連球都碰不到就出局，還放話自己若獲勝，就會將100萬美金（約台幣3100萬）的獎金全數捐出。周杰倫在宣布參加澳洲網球公開賽後，直接在社群自嘲：「1/14記得來澳網看一下，因為只有一分，也有可能我連球都碰不到就出局了」，還為了碰到球，開玩笑直呼：「如果可以我選擇發球，至少可以碰到球」，超誠實發言直接讓大家笑翻。而該賽事最終贏家最後可得100萬美金，周杰倫也霸氣放話若贏球，會將獎金全數捐出。不過他也溫馨提醒粉絲，比賽節奏很快，可能不到1分鐘就結束，所以不用特地破費前來觀看，但歡迎當地粉絲到場應援。周杰倫熱愛網球，常常在社群分享自己打球的畫面。除此之外，周杰倫也經常和太太昆凌一同出現在大滿貫賽場邊觀戰，像是看澳洲網球公開賽等。而去年，他還在某場活動與瑞士網球傳奇費德勒，同場搭檔打網球，對打中國網球選手張之臻與李娜，超狂畫面直接讓外界驚嘆是「神仙打架」。事實上，周杰倫近年多次被拍到出現在球場打網球，不論是私下練習或與不同對手對打，都顯示他已將網球訓練融入日常生活，從好友互動到專業選手切磋，他的陪練陣容橫跨娛樂圈與體壇，等級一路升級。而這次登上世界舞台，也讓人好奇他屆時能展現出多少成果。周杰倫參加的「一球制勝」屬於表演性質活動，實際比賽負荷與正式賽事不同，但他的參與本身已具高度象徵意義，一方面代表華語流行天王跨足國際體育舞台，另一方面也讓更多非網球迷關注澳網相關活動，隨著陪練名單與訓練細節陸續曝光，天王的參與已成功替2026澳網暖身賽事帶來高度關注。