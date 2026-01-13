我是廣告 請繼續往下閱讀

▲澳洲網球公開賽（Australian Open）官方於昨（13）日正式宣布，華語樂壇天王「周董」將以球員身份，參加1月14日於墨爾本公園舉行的澳網招牌暖身賽「一球制勝（1 Point Slam）」，預計台灣時間下午4：30開打。（圖／翻攝自周杰倫IG@jaychou）

2026年澳洲網球公開賽（Australian Open）將於18日在墨爾本公園正式開打，大會今年不僅大玩創意請來「亞洲天王」周杰倫，撒錢更不手軟。官方於今（13）日宣布推出全新的「預測挑戰賽」，只要球迷能神準猜中男單或女單全部127場比賽的勝負，就有機會一人獨得1000萬澳幣（約新台幣2.1億元） 的天價獎金。澳網官方表示，這項挑戰要求球迷在週四（15日）單打抽籤結果公布後，於週日會內賽開打前一小時，提交一份完整的預測表。參與者必須精準預測從第一輪到決賽的每一場勝負，這意味著男單或女單127場賽事必須「一場都不準錯」。澳洲網球協會首席商務官科內利斯（Cedric Cornelis）表示：「這是一場關於網球知識的技巧競賽，而非單純靠運氣。我們希望透過這種方式，鼓勵球迷更深入了解球員狀態，並創造全新的參與體驗。」目前活動僅開放澳洲居民參加，若最終無人完成「完美預測」，預測得分最高的男、女組球迷，仍可獲得1萬澳幣（約台幣22萬元）的安慰獎。除了對球迷大方，本屆澳網的球員總獎金也再次刷新歷史紀錄，高達1.115億澳元（約新台幣22.5億元），較去年大幅成長16%。單打冠軍獎金調升至415萬澳元（約新台幣8390萬元），增幅達19%；即便是在首輪出局的選手，也能領到約15萬澳元（約新台幣300萬元）的獎金。澳網執行長泰利（Craig Tiley）指出，這次獎金上調是為了支持各階段職業球員的職涯發展，確保網球運動的永續競爭力。為了替正賽造勢，澳網「開幕週」活動同樣精采紛呈。華語天王周杰倫應邀參加1月14日舉行的「一分大滿貫（1 Point Slam）」，與現任球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、辛納（Jannik Sinner）等職網巨星同場較勁。這場「一分定生死」的創意賽事，預計將吸引全球無數周董粉絲與網球迷關注。